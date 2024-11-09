Jadwal Siaran Langsung ST Pauli vs Bayern Munich di Pekan Ke-10 Bundesliga 2024-2025, Live di iNews

PEKAN ke-10 Bundesliga 2024-2025 semakin seru dengan pertandingan antara ST Pauli yang akan berhadapan dengan Bayern Munich, sang raksasa Bundesliga yang kian mendominasi. Pertandingan yang kian sengit ini akan dilaksanakan malam ini, Sabtu (9/11/2024) pukul 21.30 WIB di Stadion Millerntor.

Pada pekan ke-9 Bundesliga, Bayern Munich semakin kukuh di puncak Klasemen usai menghajar Union Berlin dengan skor 3-0 di Stadion Allianz Arena, Munich. Dengan raihan 23 poin dari sembilan pertandingan sebelumnya, Bayern Munich kini resmi berada di peringkat pertama sementara Liga Jerman 2024-2025.

Sementara ST Pauli juga datang dengan semangat meski berada di peringkat yang lebih rendah. Dari 9 pertandingan, tim berjuluk Freibeuter sudah tumbang 5 kali dan baru menang 2 kali dan kini berada di posisi ke 15 klasemen dengan total 8 poin.

Meski begitu, dua kemenangan ini tetap menjadi angin segar untuk menjaga konsistensi di papan tengah klasemen.

Di atas kertas, Penampilan Bayern sejauh ini hampir sempurna, mencatatkan sembilan kemenangan. Kualitas permainan mereka semakin meningkat di bawah arahan pelatih Vincent Kompany yang berhasil membawa stabilitas dan konsistensi dalam tim.

Dengan lini serang yang tajam, lini tengah yang kokoh, dan pertahanan yang sulit ditembus, Bayern berambisi mempertahankan tren kemenangan ini di kandang ST Pauli.