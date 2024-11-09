Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Timnas Indonesia Wajib Waspada, Suksesor Roberto Mancini Ingin Arab Saudi Lolos Otomatis ke Piala Dunia 2026

Cikal Bintang , Jurnalis-Sabtu, 09 November 2024 |01:10 WIB
Timnas Indonesia Wajib Waspada, Suksesor Roberto Mancini Ingin Arab Saudi Lolos Otomatis ke Piala Dunia 2026
Herve Renard mematok target Timnas Arab Saudi lolos ke putaran final Piala Dunia 2026 (Foto: Instagram/@herve.renard.hr)
RIYADH – Pelatih Timnas Arab Saudi, Herve Renard, menargetkan timnya lolos otomatis ke putaran final Piala Dunia 2026. Hal ini perlu diwaspadai oleh Timnas Indonesia.

Arab Saudi dalam posisi belum aman di Grup C putaran ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Mereka berada di posisi ketiga Grup C dengan koleksi lima poin dari empat pertandingan.

Timnas Arab Saudi (Foto: X/@SaudiNT_EN)

The Green Falcons harus memaksimalkan enam laga tersisa untuk membuka peluang lolos langsung ke Piala Dunia 2026. Hanya dua tim teratas di klasemen akhir yang berhak lolos langsung ke turnamen itu.

Terdekat, Arab Saudi akan berhadapan dengan Timnas Australia dan Indonesia. Salem Al Dawsari dan kawan-kawan akan berstatus sebagai tim tamu dalam dua pertandingan yang digelar 14 dan 19 November 2024.

Renard merupakan pelatih yang menggantikan peran Roberto Mancini. Namun, karena sudah pernah mengasuh tim itu pada 2019-2022, ia mematok target tinggi.

“Kembalinya saya ke Arab Saudi karena saya yakin bisa lolos ke Piala Dunia, kalau tidak saya tidak akan tinggal satu hari pun di negara itu,” kata Renard dikutip dari Al Madina, Sabtu (9/11/2024).

Halaman:
1 2
      
