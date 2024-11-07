Pengaruhi Posisi Timnas Indonesia, Ini Jadwal Siaran Langsung Timnas Australia vs Arab Saudi di Kualifikasi Piala Dunia 2026!

JADWAL siaran langsung Timnas Australia vs Arab Saudi di matchday kelima Grup C Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia sudah dirilis. Sesuai jadwal, laga akan dilangsungkan di Melbourne Rectalungar Stadium pada Kamis, 14 November 2024 pukul 16.00 WIB.

Dalam tiga tahun terakhir, ini merupakan duel ketiga Australia dan Arab Saudi. Dalam dua pertemuan sebelumnya, Green Falcons -julukan Timnas Arab Saudi- dominan atas sang lawan.

(Timnas Australia saat menahan Jepang 1-1. (Foto: AFC)

Tercatat, Timnas Arab Saudi menang 1-0 di kandang sendiri serta menahan Australia 0-0 di markas lawan. Dua pertemuan itu berlangsung di babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2022 zona Asia.

Melihat rekor pertemuan ke atas, apakah kemenangan condong ke Arab Saudi? Belum tentu. Skuad Socceroos -julukan Timnas Australia- dalam kepercayaan diri tinggi setelah menang 3-1 atas China dan menahan tim kuat Jepang 1-1 di matchday ketiga dan keempat Grup C Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.

Semenjak dibesut Tony Popovic, performa Australia meningkat. Kemudian pertanyaan muncul, bukannya Arab Saudi juga baru berganti pelatih sehingga kepercayaan diri Salem Al-Dawsari dan kawan-kawan berpotensi meningkat?

Pelatih anyar Timnas Arab Saudi merupakan juru taktik yang menghancurkan Australia tiga tahun lalu, Herve Renard. Namun, kepercayaan diri Timnas Arab Saudi saat ini tak sekuat saat ditangani Herve Renard di periode pertama (2019-2023).