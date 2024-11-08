Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Pelatih Jepang Hajime Moriyasu Puji Shin Tae-yong: Dia Mengembangkan Sepakbola Indonesia

Cikal Bintang , Jurnalis-Jum'at, 08 November 2024 |08:32 WIB
Pelatih Jepang Hajime Moriyasu Puji Shin Tae-yong: Dia Mengembangkan Sepakbola Indonesia
Hajime Moriyasu tak ragu memuji keberhasilan Shin Tae-yong mengembangkan sepakbola Indonesia (Foto: Instagram/@shintaeyong7777)
A
A
A

TOKYO – Pelatih Timnas Jepang, Hajime Moriyasu, memuji Shin Tae-yong jelang duel melawan Timnas Indonesia. Menurutnya, sang kolega sukses mengembangkan sepakbola di Tanah Air.

Moriyasu dan Shin sebelumnya pernah bertemu di Piala Asia 2023. Kala itu, Timnas Indonesia harus mengakui kehebatan Jepang 1-3 di fase grup turnamen, 24 Januari 2024, di Qatar.

Timnas Jepang

Sekarang, kedua pelatih akan kembali bertemu di laga kelima Grup C putaran ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Pertandingan akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta pada Jumat 15 November.

Moriyasu mengaku mempunyai hubungan yang baik dengan Shin. Ia mengakui pria asal Korea Selatan itu adalah pelatih yang sangat baik.

“Saya berbicara dengannya ketika saya bertemu dengannya, dan menurut saya dia adalah pelatih yang sangat baik,” kata Moriyasu dilansir dari Nikkan Sports, Jumat (8/11/2024).

Lebih lanjut, pria berpaspor Jepang itu memuji pencapaian Shin bersama Korea Selatan dan Timnas Indonesia. Ia mengakui, eks pemain Seongnam itu merupakan pelatih yang sudah kenyang dengan pengalaman di sepakbola internasional.

Halaman:
1 2
      
