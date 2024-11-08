Rizky Ridho Persembahkan Kemenangan Persija Jakarta atas Madura United untuk The Jakmania

BOGOR – Kapten Persija Jakarta, Rizky Ridho, mempersembahkan kemenangan atas Madura United di pekan ke-10 Liga 1 2024-2025 untuk The Jakmania. Ia mengaku tim sudah rindu bermain di hadapan pendukung fanatiknya tersebut.

Laga Persija Jakarta vs Madura United itu berlangsung di Stadion Pakansari, Bogor, Rabu 6 November malam WIB. Walau menang, Macan Kemayoran sempat kesulitan.

Empat gol dicatatkan oleh Gustavo Almeida (20’), Marko Simic (43’), Ryo Matsumura (71’), dan Pedro Dias (90+6’). Sedangkan, Laskar Sape Kerrab hanya mampu membalaskan satu gol via penalti Lulinha (40’).

Persija kembali harus terusir dari Jakarta. Sebab, markas mereka yakni Jakarta International Stadium (Stadion JIS) dan Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) sedang tak bisa digunakan.

Namun, hal itu tidak menghalangi ribuan The Jakmania yang mendatangi Stadion Pakansari. Ridho mengakui dukungan tersebut membantu tim tampil ciamik.

"Ini juga berkat dukungan The Jakmania sudah datang. Kami sudah rindu bermain di hadapan The Jakmania. Tiga poin ini untuk mereka,” kata Ridho, dikutip Jumat (8/11/2024).