HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Profil Ole Romeny, Pemain Keturunan yang Berpotensi Tiba di Indonesia pada November 2024

Djanti Virantika , Jurnalis-Kamis, 07 November 2024 |16:50 WIB
Profil Ole Romeny, Pemain Keturunan yang Berpotensi Tiba di Indonesia pada November 2024
Ole Romeny kala membela FC Utrecht. (Foto: FC Utrecht)
PROFIL Ole Romeny akan diulas Okezone. Pemain keturunan ini berpotensi tiba di Indonesia pada November 2024. Akankah dia segera dinaturalisasi menjadi WNI untuk memperkuat Timnas Indonesia?

Ya, kabar mengejutkan datang dari pemain keturunan Indonesia, Ole Romeny. Kabar ini mencuat usai anggota Komisi XIII DPR RI, Jamaluddin Idham, yang mengikuti rapat proses naturalisasi Kevin Diks, diwawancarai salah satu televisi nasional.

Ole Romeny

Dalam wawancara itu, Jamaluddin Idham mengatakan Ole Romeny sebagai pemain selanjutnya yang akan menjalani proses naturalisasi setelah Kevin Diks.

“Saya rasa kita punya Ole Romeny. Ia merupakan striker mumpuni yang bisa menjadi harapan Timnas Indonesia dalam waktu dekat,” kata Jamaluddin Idham saat diwawancara Kompas TV.

“Paling dekat dan realistis adalah Ole (Romeny). Saya menilai ini sangat penting,” lanjutnya.

Ole Romeny pun berpeluang datang di Indonesia pada November 2024 ini. Sebab, masa jeda FIFA Matchday akan segera datang sehingga Ole Romeny takkan memperkuat klubnya di Belanda, yakni FC Utrecht, sejenak.

Jika kabar di atas benar, kehadiran Ole Romeny tentunya bisa jadi angin segar untuk Timnas Indonesia. Dia bisa menambah kekuatan skuad Garuda di lini serang. Kini, Okezone akan mengulas serba-serbi soal Ole Romeny.

Profil Ole Romeny

Ole Romeny lahir di Nijmegen, Belanda, 20 Juni 2000. Di usia yang masih muda, dia punya karier yang mentereng.

Pemain dengan nama lengkap Ole ter Haar Romeny ini jadi andalan di lini serangan FC Utrecht. Musim ini saja, dia total sudah mentas di 10 pertandingan dalam berbagai kompetisi. Dari 10 penampilannya, Ole bisa mencetak 2 gol.

Ole Romeny resmi direkrut FC Utrecht pada musim panas 2023. Dia didatangkan usai berkiprah manis di klub Belanda, yakni FC Emmen. Di sana, Ole bisa mencetak 14 gol dan 5 assist dari 51 penampilannya.

Karier sepakbola Ole Romeny sendiri diawali di NEC Nijmegen pada 2011-2020. Romeny juga sempat menjalani peminjaman ke Willem II Tilburg pada 2020-2021.

Setelah itu, Romeny kembali ke NEC Nijmegen hingga akhirnya dilepas pada 2022 karena kontraknya habis. Dari situ, dia baru gabung FC Emmen.

