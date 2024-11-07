Ole Romeny Tiba di Indonesia pada November 2024 untuk Jalani Proses Naturalisasi sebagai WNI?

Ole Romeny berpotensi diperkenalkan sebagai calon pemain Timnas Indonesia pada November 2024. (Foto: Instagram/@oleromeny)

OLE Romeny tiba di Indonesia pada November 2024 untuk menjalani proses naturalisasi sebagai Warga Negara Indonesia (WNI). Rumor ini mencuat setelah anggota Komisi XIII DPR RI, Jamaluddin Idham, yang mengikuti rapat proses naturalisasi Kevin Diks, diwawancarai salah satu televisi nasional.

Dalam wawancara itu, Jamaluddin Idham mengatakan Ole Romeny sebagai pemain selanjutnya yang akan menjalani proses naturalisasi setelah Kevin Diks.

(Ole Romemy berpotensi membela Timnas Indonesia dalam waktu dekat. (Foto: Instagram/@oleromeny)

“Saya rasa kita punya Ole Romeny. Ia merupakan striker mumpuni yang bisa menjadi harapan Timnas Indonesia dalam waktu dekat,” kata Jamaluddin Idham saat diwawancara Kompas TV.

“Paling dekat dan realisis adalah Ole (Romeny). Saya menilai ini sangat penting,” lanjutnya.

Akun yang membocorkan kedatangan Mees Hilgers dan Eliano Reijnders ke Indonesia @nusantara.ballers, juga sudah memberi kode. Akun ini membagikan foto Ole Gunnar Solskjaer yang memeluk Harry Maguire di unggahan terbarunya.

Disinyalir, itu merupakan kode Ole Romeny segera merapat ke Indonesia. Nama “Ole” Gunnar Solskjaer diprediksi merujuk kepada Ole Romeny.