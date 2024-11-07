Korea Selatan Terancam Hukuman FIFA, Timnas Indonesia Lolos Piala Dunia 2026?

Timnas Indonesia berpotensi lolos Piala Dunia 2026 jika Korea Selatan dihukum FIFA. (Foto: AFC)

TIMNAS Indonesia lolos Piala Dunia 2026 karena Korea Selatan terancam terkena hukuman dari FIFA? FIFA memberi ultimatum kepada Federasi Sepakbola Korea Selatan (KFA) agar Pemerintah Korea Selatan tidak melakukan intervensi.

Sekadar diketahui, pemerintah dalam hal ini Kementerian Olahraga Korea Selatan meminta KFA untuk menghukum sang presiden, Chung Mong-gyu. Chung Mong-gyu dinilai Pemerintah Korea Selatan melakukan beberapa praktik illegal, termasuk saat penunjukan pelatih Timnas Korea Selatan, yakni Jurgen Klinsmann dan Hong Myung-bo.

(Timnas Korea Selatan terancam hukuman FIFA karena intervensi pemerintah. (Foto: Instagram/@KFA)

“FIFA telah memperingatkan KFA soal kemungkinan sanksi karena melanggar kewajibannya untuk beroperasi secara independen, mengingat adanya intervensi dari Kementerian Olahraga Korea Selatan,” Okezone mengutip dari Yonhap, Kamis (7/11/2024).

Jika intervensi terus berlanjut, FIFA akan menjatuhkan hukuman kepada KFA. Ujung-ujungnya, klub-klub Korea Selatan maupun Timnas Korea Selatan dilarang mentas di ajang internasional.

Keikutsertaan Timnas Korea Selatan di babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pun menjadi hangus jika KFA dihukum FIFA. Seluruh hasil laga Korea Selatan otomatis dihapuskan.

Melihat kondisi ini, Yordania dan Irak diprediksi finis di posisi satu dan dua Grup B sehingga berhak lolos otomatis ke Piala Dunia 2026. Dicoretnya Korea Selatan, serta lolosnya Yordania dan Irak membuat Timnas Indonesia kehilangan banyak pesaing jika Nantinya tampil di babak keempat Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.