Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Korea Selatan Terancam Hukuman FIFA, Timnas Indonesia Lolos Piala Dunia 2026?

Ramdani Bur , Jurnalis-Kamis, 07 November 2024 |11:56 WIB
Korea Selatan Terancam Hukuman FIFA, Timnas Indonesia Lolos Piala Dunia 2026?
Timnas Indonesia berpotensi lolos Piala Dunia 2026 jika Korea Selatan dihukum FIFA. (Foto: AFC)
A
A
A

TIMNAS Indonesia lolos Piala Dunia 2026 karena Korea Selatan terancam terkena hukuman dari FIFA? FIFA memberi ultimatum kepada Federasi Sepakbola Korea Selatan (KFA) agar Pemerintah Korea Selatan tidak melakukan intervensi.

Sekadar diketahui, pemerintah dalam hal ini Kementerian Olahraga Korea Selatan meminta KFA untuk menghukum sang presiden, Chung Mong-gyu. Chung Mong-gyu dinilai Pemerintah Korea Selatan melakukan beberapa praktik illegal, termasuk saat penunjukan pelatih Timnas Korea Selatan, yakni Jurgen Klinsmann dan Hong Myung-bo.

Timnas Korea Selatan terancam hukuman FIFA karena intervensi pemerintah. (Foto: Instagram/@KFA)

(Timnas Korea Selatan terancam hukuman FIFA karena intervensi pemerintah. (Foto: Instagram/@KFA)

“FIFA telah memperingatkan KFA soal kemungkinan sanksi karena melanggar kewajibannya untuk beroperasi secara independen, mengingat adanya intervensi dari Kementerian Olahraga Korea Selatan,” Okezone mengutip dari Yonhap, Kamis (7/11/2024).

Jika intervensi terus berlanjut, FIFA akan menjatuhkan hukuman kepada KFA. Ujung-ujungnya, klub-klub Korea Selatan maupun Timnas Korea Selatan dilarang mentas di ajang internasional.

Keikutsertaan Timnas Korea Selatan di babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pun menjadi hangus jika KFA dihukum FIFA. Seluruh hasil laga Korea Selatan otomatis dihapuskan.

Melihat kondisi ini, Yordania dan Irak diprediksi finis di posisi satu dan dua Grup B sehingga berhak lolos otomatis ke Piala Dunia 2026. Dicoretnya Korea Selatan, serta lolosnya Yordania dan Irak membuat Timnas Indonesia kehilangan banyak pesaing jika Nantinya tampil di babak keempat Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/14/51/3183532/pengamat_sepakbola_menyayangkan_timnas_indonesia_tidak_turun_di_fifa_matchday-mdYw_large.jpg
Pengamat Sentil PSSI: Timnas Indonesia Ditargetkan Ranking 100 Dunia tapi Absen FIFA Matchday
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/14/51/3183494/timur_kapadze-tdsP_large.jpg
Timur Kapadze Disebut Tak Cocok Latih Timnas Kazakhstan, Kesulitan jika Tangani Timnas Indonesia?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/13/51/3183437/timur_kapadze-BXNF_large.jpg
PSSI Baru Jalin Komunikasi Online dengan Timur Kapadze, Tawaran Resmi Pelatih Timnas Indonesia Belum Diberikan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/13/51/3183426/timur_kapadze-seIy_large.jpg
Spekulasi Kian Panas! Calon Pelatih Timnas Indonesia, Timur Kapadze Kunjungi Tanah Air Pekan Depan
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/14/11/1643983/gestur-menangis-ronaldo-berujung-kartu-merah-langsung-dibalas-suporter-irlandia-psl.webp
Gestur Menangis Ronaldo Berujung Kartu Merah, Langsung Dibalas Suporter IrlandiaÂ 
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/14/luke_xaviet_keet_kedua_kanan.jpg
Luke Xavier Keet Ungkap Alasan Mengejutkan Pilih Timnas Indonesia ketimbang Australia
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement