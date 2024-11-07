Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Shin Tae-yong Sedih, Timnas Korea Selatan Terancam Gagal Lolos Piala Dunia 2026 jika Sanksi FIFA Dijatuhkan!

Ramdani Bur , Jurnalis-Kamis, 07 November 2024 |11:15 WIB
Shin Tae-yong Sedih, Timnas Korea Selatan Terancam Gagal Lolos Piala Dunia 2026 jika Sanksi FIFA Dijatuhkan!
Shin Tae-yong bisa gagal lihat Timnas Korea Selatan tampil di Piala Dunia 2026. (Foto: Instagram/@shintaeyong7777)
A
A
A

PELATIH Timnas Indonesia Shin Tae-yong dijamin sedih. Sebab, ada potensi Timnas Korea Selatan gagal lolos Piala Dunia 2026 jika sanksi FIFA dijatuhkan kepada Federasi Sepakbola Korea Selatan (KFA).

Mengutip dari Yonhap, Kementerian Olahraga Korea Selatan meminta KFA untuk memberi hukuman kepada sang presiden, Chung Mong-gyu. Pihak Kementerian Olahraga Korea Selatan yang diwakili Inspektur Jenderal Choi Hyun-joon mengatakan, Chung Mong-gyu telah melakukan kesalahan, merujuk kepada audit yang dilakukan Pemerintah.

Timnas Korea Selatan bisa terancam gagal lolos Piala Dunia 2026. (Foto: X/@KFA)

(Timnas Korea Selatan bisa terancam gagal lolos Piala Dunia 2026. (Foto: Instagram/@KFA)

Beberapa kekeliruan yang dibuat Chung Mong-gyu saat penunjukan Jurgen Klinsmann dan Hong Myung-bo sebagai juru taktik Timnas Korea Selatan. Namun, apa yang dilakukan Kementerian Olahraga Korea Selatan masuk kategori intervensi kepada KFA.

Menurut statuta FIFA, pemerintah setempat dilarang melakukan intervensi kepada federasi sepakbola mereka. Jika itu dilakukan, siap-siap hukuman FIFA dijatuhkan.

“FIFA telah memperingatkan KFA soal kemungkinan adanya sanksi karena melanggar kewajibannya untuk beroperasi secara independen, mengingat adanya intervensi dari Kementerian Olahraga Korea Selatan,” tulis surat resmi FIFA kepada KFA, Okezone mengutip dari Yonhap, Kamis (7/11/2024).

“Wajib hukumnya mengelola federasi secara independen tanpa dipengaruhi oleh pihak ketiga mana pun. Hal ini mengacu kepada pasal 14, paragraf 1 (i) Statuta FIFA, bersama dengan pasal 19, paragraf 1,” sambung surat tersebut.

Halaman:
1 2
      
