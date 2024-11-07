Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

FC Twente Bantu Timnas Indonesia, Mees Hilgers Diistirahatkan demi Percepat Pemulihan

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Kamis, 07 November 2024 |08:08 WIB
FC Twente Bantu Timnas Indonesia, Mees Hilgers Diistirahatkan demi Percepat Pemulihan
Mees Hilgers diistirahatkan oleh FC Twente demi Timnas Indonesia (Foto: Instagram/@meeshilgerss)
ENSCHEDE – FC Twente Enschede membantu Timnas Indonesia dengan mengistirahatkan Mees Hilgers. Sang pemain difokuskan untuk memulihkan cedera sehingga tak dibawa bertandang ke markas OGC Nice.

Hilgers dikabarkan cedera saat ditarik keluar ketika FC Twente menghadapi Willem II Tilburg dalam laga Liga Belanda 2024-2025 akhir pekan lalu. Ia digantikan oleh Gustaf Lagerbielke pada menit ke-46.

Mees Hilgers

Kabar terbaru, Mees tidak dibawa oleh FC Twente untuk melawan OGC Nice di pekan keempat Liga Europa 2024-2025. Pertemuan kedua tim akan berlangsung di Stadion Allianz Riviera, Nice, Prancis, Jumat 8 November dini hari WIB.

"Hilgers tidak fit," tulis FC Twente dalam keterangan resminya, dikutip Kamis (7/11/2024).

Setelah laga itu, FC Twente masih akan memainkan satu pertandingan lagi, yakni melawan Ajax Amsterdam. Laga itu akan berlangsung di Stadion De Grolsch Veste, pada 10 November 2024.

