HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Timnas Indonesia vs Jepang: Kabulkan Permintaan JFA, AFC dan FIFA Muluskan Trik Licik Samurai Biru?

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Kamis, 07 November 2024 |07:19 WIB
Timnas Indonesia vs Jepang: Kabulkan Permintaan JFA, AFC dan FIFA Muluskan Trik Licik Samurai Biru?
Laga Timnas Indonesia vs Timnas Jepang diundur satu hari atas permintaan JFA (Foto: PSSI)
A
A
A

AFC dan FIFA memenuhi permintaan JFA agar laga Timnas Indonesia vs Timnas Jepang dimundurkan satu hari ke Jumat 15 November 2024. Bisa dibilang, itu akan menguntungkan buat Samurai Biru.

Sedianya, laga Timnas Indonesia vs Timnas Jepang di matchday lima Grup C Putaran 3 Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia, dimainkan pada 14 November 2024. Namun, JFA meminta duel diundur satu hari.

Takefusa Kubo dijaga Jackson Irvine pada laga Timnas Jepang vs Timnas Australia (Foto: AFC)

"Jadwal Pertandingan Kualifikasi Final Asia 26 Piala Dunia FIFA (Kualifikasi Putaran Ketiga) antara Timnas Indonesia dan Samurai Biru telah diputuskan oleh Federasi Sepak Bola Internasional," bunyi pernyataan resmi JFA pada 2 September 2024.

"Kami ingin menginformasikan perubahan berikut telah diputuskan setelah disetujui oleh FIFA dan Konfederasi Sepak Bola Asia (AFC)," lanjut pernyataan itu.

Permohonan itu diajukan dengan pertimbangan waktu istirahat bagi pemain-pemain Timnas Jepang yang berkarier di Eropa. Takumi Minamino dan kawan-kawan harus menempuh perjalanan jauh dari Benua Biru ke Tokyo.

Belum lagi, Jepang harus menjalani dua laga tandang sekaligus pada kesempatan kali ini. Usai menyambangi Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, tim asuhan Hajime Moriyasu terbang ke China untuk menghadapi tuan rumah pada 19 November 2024.

