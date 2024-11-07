Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Jelang Timnas Indonesia vs Jepang, Pratama Arhan Resmi Gabung Klub Zona Degradasi Liga 1 2024-2025?

Ramdani Bur, Jurnalis - Kamis, 07 November 2024 | 05:57 WIB
Jelang Timnas Indonesia vs Jepang, Pratama Arhan Resmi Gabung Klub Zona Degradasi Liga 1 2024-2025?
Pratama Arhan berpotensi gabung Semen Padang dalam waktu dekat. (Foto: Instagram/@pratamaarhan8)
A
A
A

JELANG Timnas Indonesia vs Jepang, Pratama Arhan resmi gabung klub zona degradasi Liga 1 2024-2025, Semen Padang? Di akun Instagram-nya, @pratamaarhan8, pesepakbola 22 tahun itu meninggalkan pesan misterius.

Menampilkan foto berlatarkan kalimat Here We Go yang menjadi trade mark dari Fabrizio Romano, Pratama Arhan menulis caption yang mengindikasikan eks pemain PSIS Semarang itu akan meninggalkan klubnya saat ini, Suwon FC.

Pratama Arhan berpotensi gabung Semen Padang. (Foto: Instagram/@pratamaarhan8)

(Pratama Arhan berpotensi gabung Semen Padang. (Foto: Instagram/@pratamaarhan8)

“Setiap perjalanan punya alurnya sendiri. Yang pasti, semangat untuk terus berkembang selalu ada.  #NewBeginnings #StayTuned,” tulis Pratama Arhan.

Setelah mendapatkan gelar pemain muda terbaik di Piala AFF 2020, Pratama Arhan menjadi bidikan banyak klub luar negeri. Sampai akhirnya pada Februari 2022, Pratama Arhan memutuskan berkarier bersama klub Liga 2 Jepang, Tokyo Verdy.

Namun, selama di Tokyo Verdy, Pratama Arhan kesulitan mendapatkan menit tampil. Selama dua tahun berada di sana, Pratama Arhan cuma empat kali main.

Jarang main di Jepang, Pratama Arhan hengkang ke klub Liga 1 Korea Selatan, Suwon FC, pada awal 2024. Bersama Suwon FC, kondisinya juga tak membaik.

