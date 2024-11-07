Tekad Kuat Persebaya Surabaya Bertahan di Papan Atas Klasemen Liga 1 2024-2025

SURABAYA – Persebaya Surabaya bertekad mempertahankan posisinya di papan atas klasemen Liga 1 2024-2025. Kemenangan atas PSIS Semarang di pekan ke-10 membuat ambisi itu kian nyata.

Pelatih Paul Munster menegaskan, tekad timnya untuk mempertahankan performa pasca kemenangan laga tandang. Makanya, ia menargetkan timnya bermain konsisten antar laga, untuk tetap berada di papan atas dan menyemarakkan perburuan gelar Liga 1.

"Liga ini bukan lari cepat. Ini adalah maraton. Kami berhasil meraih tiga poin di sini, dan harus terus menekan demi meraih hasil terbaik di setiap laga," kata Munster, dikutip Kamis (7/11/2024).

Menurutnya, setiap pertandingan yang dilalui bukanlah hal mudah. Makanya, pelatih asal Irlandia Utara itu memotivasi timnya harus selalu solid dan siap menghadapi setiap tantangan.

“Liga 1 sangat sulit, tidak ada pertandingan yang mudah. Kami berjuang sebagai tim secara kolektif hingga akhir pertandingan dan berhasil mengendalikan permainan dengan baik,” ujar Munster.

Pelatih berusia 42 tahun itu berkaca pada kemenangan susah payah 1-0 di kandang PSIS. Timnya harus mengubah strategi, memanfaatkan sekecil apa pun peluang, serta fokus dalam membangun pertahanan.