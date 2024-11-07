Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Tekad Kuat Persebaya Surabaya Bertahan di Papan Atas Klasemen Liga 1 2024-2025

Avirista Midaada , Jurnalis-Kamis, 07 November 2024 |02:16 WIB
Tekad Kuat Persebaya Surabaya Bertahan di Papan Atas Klasemen Liga 1 2024-2025
Persebaya Surabaya bertekad terus bertahan di papan atas Liga 1 2024-2025 (Foto: Persebaya Surabaya)
A
A
A

SURABAYA – Persebaya Surabaya bertekad mempertahankan posisinya di papan atas klasemen Liga 1 2024-2025. Kemenangan atas PSIS Semarang di pekan ke-10 membuat ambisi itu kian nyata.

Pelatih Paul Munster menegaskan, tekad timnya untuk mempertahankan performa pasca kemenangan laga tandang. Makanya, ia menargetkan timnya bermain konsisten antar laga, untuk tetap berada di papan atas dan menyemarakkan perburuan gelar Liga 1.

Persebaya Surabaya

"Liga ini bukan lari cepat. Ini adalah maraton. Kami berhasil meraih tiga poin di sini, dan harus terus menekan demi meraih hasil terbaik di setiap laga," kata Munster, dikutip Kamis (7/11/2024).

Menurutnya, setiap pertandingan yang dilalui bukanlah hal mudah. Makanya, pelatih asal Irlandia Utara itu memotivasi timnya harus selalu solid dan siap menghadapi setiap tantangan.

“Liga 1 sangat sulit, tidak ada pertandingan yang mudah. Kami berjuang sebagai tim secara kolektif hingga akhir pertandingan dan berhasil mengendalikan permainan dengan baik,” ujar Munster.

Pelatih berusia 42 tahun itu berkaca pada kemenangan susah payah 1-0 di kandang PSIS. Timnya harus mengubah strategi, memanfaatkan sekecil apa pun peluang, serta fokus dalam membangun pertahanan.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/14/49/3147295/ambisi_besar_ditunjukkan_ilija_spasojevic_jelang_mentas_di_liga_1_2025_2026_bersama_bhayangkara_fc-GYa7_large.jpg
Ambisi Besar Ilija Spasojevic Bawa Bhangkara FC Berjaya di Liga 1 2025-2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/12/49/3146629/berikut_tujuh_pemain_asing_yang_resmi_dilepas_persib_bandung_musim_2024_2025-xmof_large.jpg
7 Pemain Asing yang Resmi Dilepas Persib Bandung Musim 2024-2025, Ada Pesepakbola Terbaik Liga 1!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/08/49/3145656/persib_bandung_dan_edo_febriansah_sepakat_berpisah-uZdk_large.jpg
Persib Bandung dan Edo Febriansah Sepakat Berpisah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/06/51/3145220/beckham_putra_jadi_satu_satunya_pemain_liga_1_indonesia_yang_debut_di_laga_kontra_timnas_china-Mh8I_large.jpeg
Kisah Beckham Putra, Satu-satunya Pemain Liga 1 Indonesia yang Tampil Debut Lawan China di SUGBK
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/13/51/1643597/kisah-janice-tjen-mirip-dongeng-cinderella-terinspirasi-emma-raducanu-pdb.webp
Kisah Janice Tjen Mirip Dongeng Cinderella, Terinspirasi Emma Raducanu
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/06/18/zinedine_zidane_pernah_menjadi_bintang_di_real_mad.jpg
Momen Langka! Zidane Ngamuk dan Semprot Rekan Setim dengan Kata-Kata Kasar
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement