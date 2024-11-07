Hasil Zhejiang FC vs Port FC di AFC Champions League 2 2024-2025: Asnawi Mangkualam Main 90 Menit, Port FC Menang 2-1!

HASIL Zhejiang FC vs Port FC di AFC Champions League 2 2024-2025 akan diulas dalam artikel ini. Port FC yang turut diperkuat pemain bintang Timnas Indonesia, Asnawi Mangkualam, sukses meraih kemenangan dengan skor 2-1.

Duel Zhejiang FC vs Port FC digelar di Yellow Dragon Sports Center, Hangzhou, China, Kamis (7/11/2024) malam WIB. Asnawi Mangkualam bermain penuh selama 90 menit dalam laga tersebut.

Kemenangan itu membuat Port FC kini memuncaki klasemen Grup F. Dari 4 laga yang telah dijalani, Port FC total sudah mengemas 9 poin.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Tim tuan rumah langsung bermain menyerang dan menekan lini pertahanan Port FC sejak menit pertama. Beberapa serangan terlihat cukup berbahaya bagi Asnawi cs.

Serangan demi serangan yang dilancarkan Zhejiang akhirnya membuahkan hasil saat laga baru berjalan enam menit. Mereka unggul 1-0 terlebih dahulu melalui gol yang dicetak oleh Franko Andrijasevic yang memanfaatkan umpan silang terukur dari Jin Cheng.

Port FC mendapatkan kesempatan emas untuk menyamakan kedudukan pada menit ke-15. Sayangnya, tendangan Peeradon Chamratsamee dari depan gawang Zhejiang masih mampu dihalau Zhao Bo.

Port FC nyaris kembali kebobolan pada menit ke-37 setelah Wei Wu berdiri bebas di lini depan. Beruntungnya, Asnawi mampu mengejar dan menghadang bola sehingga Port FC tak kebobolan.

Hingga berakhirnya babak pertama, tak ada tambahan gol yang tercipta. Alhasil, 45 menit pertama berakhir dengan skor 1-0 untuk Zhejiang FC.