HOME BOLA LIGA CHAMPION

Gara-Gara Timnas Prancis Bakal Jumpa Israel, Spanduk Besar Free Palestine Berkibar di Laga PSG vs Atletico Madrid

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Kamis, 07 November 2024 |14:06 WIB
Gara-Gara Timnas Prancis Bakal Jumpa Israel, Spanduk Besar <i>Free Palestine</i> Berkibar di Laga PSG vs Atletico Madrid
Spanduk Free Palestine berkibar di laga PSG vs Atletico Madrid. (Foto: X/Tanziloic)
A
A
A

PARIS – Spanduk besar bertuliskan free Palestine atau bebaskan Palestina berkibar di laga Paris Saint-Germain (PSG) vs Atletico Madrid pada matchday keempat Liga Champions 2024-2025, Kamis (7/11/2024) dini hari WIB. Hal itu ternyata sengaja dilakukan pendukung PSG lantaran dalam waktu dekat, Tim Nasional (Timnas) Prancis akan menjamu Israel di UEFA Nations League.

Ya, seperti yang diketahui laga PSG vs Atletico berakhir tragis untuk tim tuan rumah. Bermain di Stadion Parc des Princes, Paris, Prancis, PSG tumbang dengan skor 1-2 dari klub asal Spanyol tersebut.

Laga PSG vs Atletico berjalan amat sengit, namun satu momen yang menjadi sorotan adalah ketika di awal laga, di mana ada spanduk besar bertuliskan free Palestine berkibar. Menurut media asal Israel, Times of Israel, spanduk itu sengaja dibentangkan bukan ditujukan kepada tim tamu, Atletico.

Melainkan untuk Timnas Israel yang akan berkunjung ke Stade de France untuk melawan Timnas Prancis di matchday kelima Grup A2 UEFA Nations League 2024-2025. Media Israel itu pun menduga hal itu dilakukan fans PSG karena pemiliki klub berasal dari Qatar.

Spanduk Free Palestine berkibar di laga PSG vs Atletico

“Para pendukung klub sepakbola Paris-Saint Germain membentangkan spanduk raksasa bertuliskan "Bebaskan Palestina" sebelum pertandingan Liga Champions melawan Atletico Madrid pada hari Rabu, delapan hari sebelum Prancis menghadapi Israel di Paris dalam pertandingan Nations League,” bunyi keterangan Times of Israel, Kamis (7/11/2024).

Kendati demikian, pihak PSG membantah ikut terlibat dalam berkibarnya spanduk besar bertuliskan bebaskan Palestina itu. Apalagi PSG tahu betul bahwa klub bisa dedenda karena tulisan tersebut.

Halaman:
1 2
      
