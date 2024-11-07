Advertisement
HOME BOLA LIGA CHAMPION

Klasemen Liga Champions 2024-2025 hingga Matchday Keempat: Liverpool Nyaman di Puncak

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Kamis, 07 November 2024 |05:47 WIB
Klasemen Liga Champions 2024-2025 hingga Matchday Keempat: Liverpool Nyaman di Puncak
Liverpool nyaman di puncak klasemen Liga Champions 2024-2025 usai matchday keempat (Foto: UEFA)
A
A
A

KLASEMEN Liga Champions 2024-2025 hingga matchday keempat sudah diketahui. Liverpool nyaman di puncak setelah seluruh 18 pertandingan rampung digelar.

Pertandingan Liga Champions 2024-2025 secara live dapat disaksikan streaming di Vision+ channel beIN Sport dengan klik di sini.

Liverpool vs Bayer Leverkusen berakhir 4-0

Liverpool masih sempurna dengan 12 poin dari empat laga. Mereka pun bertengger dengan nyaman di puncak dan menjadi satu-satunya kesebelasan yang selalu menang.

Sementara, posisi dua dihuni oleh Sporting CP. Wakil Portugal itu mengumpulkan 10 poin dari empat laga. Ada kemungkinan Leoes bakal turun lantaran ditinggal Ruben Amorim pekan depan.

Posisi lima besar cukup menarik lantaran klub-klub papan atas Eropa tidak terlihat. Malahan, posisi tiga ditempati AS Monaco, tangga keempat dihuni Stade Brest. Hanya Inter Milan saja nangkring di urutan lima.

Lalu, di posisi enam ada Barcelona yang baru menang telak 5-2 atas Red Star Belgrade. Blaugrana terus menunjukkan potensi menakutkannya di bawah asuhan Hansi Flick.

Halaman:
1 2
      
