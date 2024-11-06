Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Jelang Bela Timnas Indonesia, Rizky Ridho Catat Performa Mentereng yang Bawa Persija Jakarta Menang 4-1 atas Madura United

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Rabu, 06 November 2024 |23:16 WIB
Jelang Bela Timnas Indonesia, Rizky Ridho Catat Performa Mentereng yang Bawa Persija Jakarta Menang 4-1 atas Madura United
Rizky Ridho kala membela Persija Jakarta. (Foto: Persija Jakarta)
A
A
A

RIZKY Ridho catat performa mentereng jelang bela Timnas Indonesia. Bek Persija Jakarta itu sukses membawa timnya menang 4-1 atas Madura United dalam lanjutan Liga 1 2024-2025.

Dalam laga yang digelar di Stadion Pakansari, Bogor, Rabu (6/11/2024) malam WIB itu, Rizky Ridho tampil 90 menit. Dia pun mencetak satu umpan yang berbuah gol Gustavo Almeida pada menit ke-20.

Rizky Ridho

Mantan pemain Persebaya Surabaya itu tampil cukup solid bersama dengan Muhammad Ferrari dan dan Hanif Sjahbandi di lini pertahanan Persija. Sebab, gawang Persija hanya dibobol Madura lewat eksekusi penalti Lulinha pada menit ke-40.

Kemenangan itu membuat Persija berada di posisi kelima klasemen sementara Liga 1. Tim itu mengumpulkan 18 poin sampai dengan pekan kesepuluh.

Tentunya, ini jadi modal baik Rizky Ridho yang akan segera membela Timnas Indonesia Sebab, Liga 1 sudah memasuki jeda internasional. Timnas Indonesia sendiri akan mulai menjalani latihan pada 10 November 2024.

Halaman:
1 2
      
