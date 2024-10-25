Live di GTV dan RCTI! Jadwal Siaran Langsung Timnas Indonesia U-17 vs Kepulauan Mariana Utara U-17 di Kualifikasi Piala Asia U-17 2025

MENDUKUNG langkah Timnas Indonesia U-17, RCTI dan GTV kembali berkolaborasi menjadi official broadcasters yang menayangkan secara live perjuangan Garuda Asia menghadapi 3 laga krusial di babak AFC U-17 Asian Cup Qualifiers 2025. Pertandingan ini menjadi penentu langkah Timnas Indonesia U-17 menuju putaran final Piala Asia U-17 2025.

Setelah unggul menghadapi Kuwait dengan 1-0 pada Rabu 23 Oktober 2024, Timnas Indonesia U-17 akan berhadapan dengan Kepulauan Mariana Utara U-17 pada malam ini, Jumat (25/10/2024) pukul 20.30 WIB. Garuda Asia harus bermain maksimal untuk meraih poin penuh pada laga melawan negara yang terletak di Antara kepulauan Hawaii dan Filipina ini.

Kemenangan atas Kepulauan Mariana Utara U-17 sangat penting, karena hanya dengan hasil terbaik mereka bisa melangkah lebih jauh. Pertandingan ketiga, yang tidak kalah menegangkan, Timnas Indonesia U-17 akan bertemu dengan Australia U-17, pada Minggu, 27 Oktober 2024, pukul 20.30 WIB.

Laga ini diprediksi menjadi tantangan terbesar dalam fase grup, karena The Young Socceroos memiliki reputasi sebagai tim tangguh di level Asia.

Jika Indonesia mampu meraih kemenangan dalam dua pertandingan ini, peluang mereka untuk melaju ke putaran final akan sangat besar, dan jika nantinya Indonesia berhasil jadi posisi pertama Grup G, Indonesia akan otomatis mengamankan tiket menuju putaran final di Arab Saudi, tahun depan.