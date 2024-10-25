Jadwal Siaran Langsung Timnas Putri Indonesia vs Belanda Malam Ini

Timnas Putri Indonesia siap hadapi Belanda di FIFA Womens Matchday Oktober 2024. (Foto: PSSI)

DE HOORN - Jadwal siaran langsung Tim Nasional (Timnas) Putri Indonesia vs Belanda dapat Anda ketahui di artikel ini. Laga bertajuk FIFA Women Matchday yang akan berlangsung pada Sabtu 26 Oktober 2024 dini hari nanti itu pun akan menjadi momen kebangkitan skuad Garuda Pertiwi.

Pasalnya baru-baru ini Timnas Putri Indonesia menelan kekalahan telak 1-12 dari klub ADO Den Haag Vrouwen di laga uji coba. Meski kalah telak, pelatih Timnas Putri Indonesia, Satoru Mochizuki mengaku pasukannya sudah memetik banyak pelajaran berharga dari pertandingan melawan tim putri ADO Den Haag.

Ya, Timnas Putri Indonesia baru saja menelan kekalahan besar. Mereka digulung ADO Den Haag Vrouwen 1-12 di Stadion SV De Hoorn, Den Hoorn, Belanda pada Rabu 23 Oktober 2024 lalu.

Usai pertandingan, Mochizuki mengakui Shafira Ika dan kolega kalah kualitas dari ADO Den Haag Vrouwen. Dia berharap, Timnas Putri Indonesia bisa memetik banyak pelajaran berharga dari pertandingan ini.

"Tim mereka (ADO Den Haag) memiliki kualitas passing dan kontrol bola yang sangat tinggi. Itu menjadi pelajaran berharga bagi kami," kata Mochizuki dilansir dari laman resmi PSSI, Jumat (25/10/2024).

Selanjutnya, Garuda Pertiwi akan berhadapan dengan Timnas Putri Belanda. Laga itu akan digelar di Stadion De Vijverberg, Doetinchem, Belanda pada Sabtu (26/10/2024) besok.