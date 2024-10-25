Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Jadwal Siaran Langsung Timnas Putri Indonesia vs Belanda Malam Ini

Cikal Bintang , Jurnalis-Jum'at, 25 Oktober 2024 |16:42 WIB
Jadwal Siaran Langsung Timnas Putri Indonesia vs Belanda Malam Ini
Timnas Putri Indonesia siap hadapi Belanda di FIFA Womens Matchday Oktober 2024. (Foto: PSSI)
A
A
A

DE HOORN - Jadwal siaran langsung Tim Nasional (Timnas) Putri Indonesia vs Belanda dapat Anda ketahui di artikel ini. Laga bertajuk FIFA Women Matchday yang akan berlangsung pada Sabtu 26 Oktober 2024 dini hari nanti itu pun akan menjadi momen kebangkitan skuad Garuda Pertiwi.

Pasalnya baru-baru ini Timnas Putri Indonesia menelan kekalahan telak 1-12 dari klub ADO Den Haag Vrouwen di laga uji coba. Meski kalah telak, pelatih Timnas Putri Indonesia, Satoru Mochizuki mengaku pasukannya sudah memetik banyak pelajaran berharga dari pertandingan melawan tim putri ADO Den Haag.

Ya, Timnas Putri Indonesia baru saja menelan kekalahan besar. Mereka digulung ADO Den Haag Vrouwen 1-12 di Stadion SV De Hoorn, Den Hoorn, Belanda pada Rabu 23 Oktober 2024 lalu.

Usai pertandingan, Mochizuki mengakui Shafira Ika dan kolega kalah kualitas dari ADO Den Haag Vrouwen. Dia berharap, Timnas Putri Indonesia bisa memetik banyak pelajaran berharga dari pertandingan ini.

Timnas Putri Indonesia vs ADO Den Haag

"Tim mereka (ADO Den Haag) memiliki kualitas passing dan kontrol bola yang sangat tinggi. Itu menjadi pelajaran berharga bagi kami," kata Mochizuki dilansir dari laman resmi PSSI, Jumat (25/10/2024).

Selanjutnya, Garuda Pertiwi akan berhadapan dengan Timnas Putri Belanda. Laga itu akan digelar di Stadion De Vijverberg, Doetinchem, Belanda pada Sabtu (26/10/2024) besok.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/17/51/3177464/timnas_putri_indonesia_u_17_vs_myanmar-rek3_large.jpg
Hasil Timnas Putri Indonesia U-17 vs Myanmar di Kualifikasi Piala Asia Putri U-17 2026: Kalah 0-1, Garuda Pertiwi Gagal Lolos
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/08/51/3175301/timnas_putri_indonesia-MAnu_large.jpg
Persiapan SEA Games 2025 dan FIFA Matchday, Timnas Putri Indonesia Gelar TC Intensif di Jepang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/29/51/3166271/erick_thohir_angkat_bicara_mengenai_pelatih_baru_di_timnas_putri_indonesia-1oUz_large.jpeg
Erick Thohir Bicara Pelatih Baru Timnas Putri Indonesia, Masih dari Jepang!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/29/51/3166349/timnas_putri_indonesia_u_16-HxbM_large.jpg
Hasil Timnas Putri Indonesia U-16 vs Vietnam di Piala AFF Putri U-16 2025: Kalah Adu Penalti, Garuda Pertiwi Gagal Rebut Peringkat 3!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/01/51/1639051/esports-sumbang-medali-di-asian-youth-games-2025-ketum-pb-esi-budi-gunawan-hasil-pembinaan-berjenjang-nnj.webp
Esports Sumbang Medali di Asian Youth Games 2025, Ketum PB ESI Budi Gunawan: Hasil Pembinaan Berjenjang
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/30/emil_audero.jpg
Terungkap! Emil Audero Nyaris Comeback ke Juventus sebelum Gabung Cremonese!
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement