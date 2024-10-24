Hasil Timnas Putri Indonesia vs ADO Den Haag di Laga Uji Coba: Garuda Pertiwi Babak Belur Dibantai 12-1!

HASIL Timnas Putri Indonesia vs ADO Den Haag di laga uji coba akan diulas Okezone. Garuda Pertiwi -julukan Timnas Putri Indonesia- harus babak belur dibantai ADO Den Haag dengan skor 12-1!

Laga Timnas Putri Indonesia vs ADO Den Haag berlangsung di Stadion SV Den Hoorn, Belanda pada Rabu (23/10/2024) malam WIB. Gol semata wayang tim asuhan Satoru Mochizuki ini dicetak oleh Claudia pada menit ke-87.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Timnas Putri Indonesia sudah tertinggal cepat kala pertandingan belum berjalan 5 menit. Setelah itu, gawang Garuda Pertiwi terus digempur serangan oleh para pemain ADO Den Haag. Tetapi, Thanza bisa terus melakukan penyelamatan ciamik.

Sayangnya, pada menit ke-15, Thanza gagal menghalau serangan lawan. ADO Den Haag pun menggandakan keunggulannya menjadi 2-0.

Pada menit ke-28, gawang Timnas Putri Indonesia kembali kebobolan. Kali ini, gol dicetak oleh pemain nomor punggul 35, yakni Bol.

Hanya selang semenit kemudian, ADO Den Haag kembali bisa mencetak gol. Mereka menjadi kian unggul 4-0.

Jelang akhir laga, ADO Den Haag makin menggila. Mereka bisa menambah 4 gol sekaligus. Alhasil, ADO Den Haag menutup laga babak pertama dengan keunggulan 8-0.