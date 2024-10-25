Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Momen Berkelas Kevin Diks Bungkam Sorakan Suporter Real Betis, Buktikan Mentalitas Baja!

Cikal Bintang , Jurnalis-Jum'at, 25 Oktober 2024 |13:21 WIB
Momen Berkelas Kevin Diks Bungkam Sorakan Suporter Real Betis, Buktikan Mentalitas Baja!
Kevin Diks (2) menjawab sorakan suporter Real Betis dengan aksi berkelas (Foto: Instagram/@kevindiks2)
A
A
A

SEVILLA Kevin Diks membungkam pendukung Real Betis dengan tendangan penalti yang dingin. Ia menegaskan, gol tersebut merupakan jawaban dari sorakan suporter tim tuan rumah sepanjang pertandingan.

FC Copenhagen berhasil menahan Real Betis 1-1 di laga kedua Liga Konferensi Eropa 2024-2025. Pertandingan itu berlangsung di Benito Villamarin, Sevilla, Spanyol pada Jumat (25/10/2024) dini hari WIB.

Kevin Diks mengeksekusi penalti di laga Real Betis vs FC Copenhagen (Foto: Instagram/@fc_kobenhavn)

Real Betis yang tampil di depan ribuan pendukungnya berhasil mencetak gol lebih dulu lewat tendangan spektakuler Abde Ezzalzouli (8’). Namun, FC Copenhagen sukses membalas lewat tendangan penalti dari Diks (77’ (P)).

Usai pertandingan, bek berdarah Maluku itu menceritakan tekanan yang dihadapinya saat menendang penalti tersebut. Diks mengakui, suporter tim tuan rumah terus bersorak untuk mengganggu konsentrasinya.

“Saya tidak ingin menjadi sombong. Tentu saja ada banyak tekanan, tapi saya hanya mencoba untuk keluar dari zona itu,” ungkap Diks, dinukil dari Tipsbladet, Jumat (25/10/2024).

“Ketika saya menendangnya, saya langsung merasakan bola itu akan masuk,” imbuh pemain bernama lengkap Kevin Diks Bakarbessy itu.

Halaman:
1 2
      
