HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Reaksi Kevin Diks Usai Cetak Gol untuk FC Copenhagen di Kompetisi Eropa

Cikal Bintang , Jurnalis-Jum'at, 25 Oktober 2024 |08:16 WIB
Reaksi Kevin Diks Usai Cetak Gol untuk FC Copenhagen di Kompetisi Eropa
Kevin Diks bereaksi usai mencetak gol bagi FC Copenhagen ke gawang Real Betis (Foto: Instagram/@kevindiks2)
A
A
A

SEVILLA – Reaksi Kevin Diks usai mencetak gol bagi FC Copenhagen di UEFA Conference League 2024-2025 akhirnya terungkap. Ia mengucapkan terima kasih kepada penggemar yang sudah datang jauh-jauh ke markas Real Betis.

Laga Real Betis vs FC Copenhagen itu berlangsung Jumat (25/10/2024) dini hari WIB, di Stadion Benito Villamarin, Sevilla, Spanyol. Tuan rumah unggul cepat di menit ke delapan lewat Abde Ezzalzouli.

Kevin Diks mencetak gol penalti di laga Real Betis vs FC Copenhagen (Foto: UEFA)

Butuh waktu cukup lama bagi Copenhagen untuk menyamakan skor. Hadiah penalti di menit ke-76 sukses dimanfaatkan dengan baik.

Yang menarik, Diks maju sebagai algojo! Calon pemain Timnas Indonesia itu dengan brilian menaklukkan kiper Adrian San Miguel untuk membawa timnya memetik satu poin.

Ini merupakan gol pertama Diks di UEFA Conference League 2024-2025. Sedangkan, ini adalah gol keenam bagi calon pemain Timnas Indonesia itu untuk FC Copenhagen pada musim ni.

Kevin merasa senang bisa menyelamatkan FC Copenhagen dari kekalahan. Usai pertandingan, ia berterima kasih kepada para suporter yang sudah rela datang jauh-jauh dari Denmark ke Spanyol.

Halaman:
1 2
      
