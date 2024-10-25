Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Timnas Indonesia U-17 Menang 18-0 atas Kepulauan Mariana Utara U-17 di Kualifikasi Piala Asia U-17 2025 Malam Ini?

Ramdani Bur , Jurnalis-Jum'at, 25 Oktober 2024 |06:54 WIB
Timnas Indonesia U-17 Menang 18-0 atas Kepulauan Mariana Utara U-17 di Kualifikasi Piala Asia U-17 2025 Malam Ini?
Timnas Indonesia U-17 berpotensi menang 18-0 atas Kepulauan Mariana Utara U-17 di Kualifikasi Piala Asia U-17 2025. (Foto: PSSI)
A
A
A

TIMNAS Indonesia U-17 yang akan menghadapi Kepulauan Mariana Utara U-17 di matchday kedua Grup G Kualifikasi Piala Asia U-17 2025 di Kuwait pada Jumat (25/10/2024) pukul 21.30 WIB, berpotensi mengikuti jejak kakak-kakaknya. Jejak yang dimaksud di sini adalah keberhasilan menang 18-0 atas Kepulauan Mariana Utara di Kualifikasi Piala Asia U-16 2018.

Bermain di matchday pertama G Kualifikasi Piala Asia U-16 2018 yang digelar di Stadion Rajamangala Bangkok, Thailand, Timnas Indonesia U-16 racikan Fakhri Husaini menang 18-0! Sutan Zico menjadi bintang kemenangan Timnas Indonesia U-16 lewat lima gol yang dibuat.

Sutan Zico saat mencetak lima gol ke gawang Kepulauan Mariana Utara. (Foto: PSSI)

Baca Juga:


(Sutan Zico saat mencetak lima gol ke gawang Kepulauan Mariana Utara. (Foto: PSSI)

Sementara itu, ada tiga nama yang mencetak hattrick, yakni Hamsa Lestaluhu, Mochamad Supriadi dan Bagus Kahfi. Kemenangan itu juga yang meningkatkan kepercayaan diri Timnas Indonesia U-16 saat bertemu tuan rumah Thailand U-16.

Hasilnya, Timnas Indonesia U-16 menang 1-0 atas Thailand U-16 sekaligus mengantarkan mereka ke putaran final Piala Asia U-16 2018. Untuk laga nanti malam, Timnas Indonesia U-17 berpeluang menang dengan skor serupa.

Selain Timnas Indonesia U-17 memiliki persiapan yang matang termasuk menang 1-0 atas tuan rumah Kuwait U-17 di matchday pertama, sepakbola Kepulauan Mariana Utara juga belum membaik.

Terbukti di matchday pertama Grup G, Kepulauan Mariana Utara dihajar Australia U-17 dengan skor 0-19! Kemenangan atas Kepulauan Mariana Utara U-17 dapat dijadikan pegangan saat bersua Australia U-17 di laga pamungkas Grup G.

