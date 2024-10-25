Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

PSSI Enggan Kirim Orang untuk Pantau Emil Audero, Arya Sinulingga Beberkan Penyebabnya

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Jum'at, 25 Oktober 2024 |03:47 WIB
PSSI Enggan Kirim Orang untuk Pantau Emil Audero, Arya Sinulingga Beberkan Penyebabnya
Kiper Como 1907, Emil Audero. (Foto: Instagram/emil_audero)
A
A
A

JAKARTA - PSSI ternyata enggan mengirim perwakilannya untuk memantau penampilan kiper keturunan Indonesia, yakni Emil Audero. Menurut Anggota Komite Eksekutif (Exco) PSSI, Arya Sinulingga, alasannya sederhana, karena Emil Audero sudah mudah untuk dipantau karena membela klub Liga Italia, yakni Como 1907.

Seperti diketahui, Audero merupakan pemain keturunan Indonesia. Kiper berusia 27 tahun itu sebenarnya sudah cukup santer dikaitkan untuk dinaturalisasi menjadi pemain Timnas Indonesia.

Namun rumor tersebut masih abu-abu. Kendati saat ini Timnas Indonesia sudah memiliki Maarten Paes, tidak menutup kemungkinan kalau nantinya Audero bakal dinaturalisasi untuk bisa memperkuat Timnas Indonesia.

Menurut Arya, kiper kelahiran Mataram, Nusa Tenggara Barat itu sudah tidak perlu dipantau lagi. Pasalnya, pemain-pemain diaspora seperti Audero sangat mudah untuk dipantau. Apalagi, dia bermain di kasta tertinggi Liga Italia 2024-2025.

Arya Sinulingga (Andri Bagus/MPI)

“Emil Audero kan tidak perlu dipantau. Kan pemain-pemain diaspora itu kan, pemainnya kan sudah kelihatan ya. Kan enggak perlu dipantau ya,” kata Arya kepada wartawan termasuk MNC Portal Indonesia, Jumat (25/10/2024).

“Ini kan bukan seleksi dan scouting untuk mencari U17. Nah kalau U17 itu betul. Itu harus. Kalau pemain-pemain kayak gitu (Emil) mah engak perlu dipantau lagi ya,” sambungnya.

