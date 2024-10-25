Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

FC Twente vs Lazio: Akui Biancocelesti, Mees Hilgers Cs Diminta Waspada

Cikal Bintang , Jurnalis-Jum'at, 25 Oktober 2024 |00:00 WIB
FC Twente vs Lazio: Akui <i>Biancocelesti</i>, Mees Hilgers Cs Diminta Waspada
Pemain FC Twente, Mees Hilgers. (Foto: Instagram/fctwente)
A
A
A

ENSCHEDE – Pelatih FC Twente, Joseph Oosting mengakui Lazio adalah tim yang kuat karena itu ia meminta kepada Mees Hilgers cs untuk tetap waspada. Apalagi dalam beberapa tahun ini Lazio mampu membuktikan dapat bersaing memperebutkan gelar juara di Liga Italia.

Untuk yang belum tahu, FC Twente akan menjamu Lazio di laga ketiga Liga Eropa 2024-2025. Pertandingan itu akan digelar di De Grolsch Veste, Enschede, Belanda pada Jumat (25/10/2024) pukul 02.00 WIB.

Oosting menilai Lazio selevel dengan Manchester United, tim yang sebelumnya ditahan imbang FC Twente (1-1). Menurutnya, Lazio merupakan salah satu tim papan atas Liga Italia yang memiliki pemain-pemain hebat.

“Tentu saja ini adalah tim papan atas yang telah bersaing memperebutkan gelar di Liga Italia selama bertahun-tahun. Mereka juga bermain di Liga Champions tahun lalu, mereka adalah tim papan atas. Hanya dengan pemain top,” kata Oosting dilansir dari Twente Insite, Jumat (25/10/2024).

Mees Hilgers

Oosting mengatakan banyak hal yang harus diwaspadai Mees Hilgers dan kolega saat bersua Lazio. Pelatih berusia 52 tahun itu mengakui Biancocelesti mempunyai permainan disiplin yang baik.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/22/51/3141115/ruben_amorim_menyatakan_siap_pergi_dari_manchester_united_bahkan_tanpa_pesangon-cvJ0_large.jpg
Manchester United Kalah di Final Liga Europa 2024-2025, Ruben Amorim Siap Dipecat Tanpa Pesangon
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/22/51/3140981/berikut_lima_pemain_manchester_united_yang_tampil_melempem_saat_dikalahkan_tottenham_hotspur-uOAV_large.jpg
5 Pemain Manchester United yang Tampil Melempem saat Dikalahkan Tottenham Hotspur di Final Liga Europa 2024-2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/22/51/3140962/nasib_ruben_amorim_sebagai_pelatih_manchester_united_jadi_perbincangan-hL5X_large.jpg
Ruben Amorim Dipecat Usai Manchester United Kalah 0-1 dari Tottenham Hotspur di Final Liga Europa 2024-2025?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/22/51/3140944/simak_kata_kata_ruben_amorim_usai_manchester_united_kalah_0_1_dari_tottenham_hotspur_di_final_liga_europa_2024_2025-7ZnH_large.jpg
Kata-Kata Ruben Amorim Usai Manchester United Kalah 0-1 dari Tottenham Hotspur di Final Liga Europa 2024-2025
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/31/51/1638681/hasil-asian-youth-games-2025-judo-sumbang-medali-emas-keempat-tun.webp
Hasil Asian Youth Games 2025: Judo Sumbang Medali Emas Keempat
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/01/30/pelatih_timnas_futsal_indonesia_hector_souto_kana.jpg
Jadwal Timnas Futsal Indonesia vs Australia: Uji Coba Serius Jelang SEA Games 2025
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement