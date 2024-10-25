FC Twente vs Lazio: Akui Biancocelesti, Mees Hilgers Cs Diminta Waspada

ENSCHEDE – Pelatih FC Twente, Joseph Oosting mengakui Lazio adalah tim yang kuat karena itu ia meminta kepada Mees Hilgers cs untuk tetap waspada. Apalagi dalam beberapa tahun ini Lazio mampu membuktikan dapat bersaing memperebutkan gelar juara di Liga Italia.

Untuk yang belum tahu, FC Twente akan menjamu Lazio di laga ketiga Liga Eropa 2024-2025. Pertandingan itu akan digelar di De Grolsch Veste, Enschede, Belanda pada Jumat (25/10/2024) pukul 02.00 WIB.

Oosting menilai Lazio selevel dengan Manchester United, tim yang sebelumnya ditahan imbang FC Twente (1-1). Menurutnya, Lazio merupakan salah satu tim papan atas Liga Italia yang memiliki pemain-pemain hebat.

“Tentu saja ini adalah tim papan atas yang telah bersaing memperebutkan gelar di Liga Italia selama bertahun-tahun. Mereka juga bermain di Liga Champions tahun lalu, mereka adalah tim papan atas. Hanya dengan pemain top,” kata Oosting dilansir dari Twente Insite, Jumat (25/10/2024).

Oosting mengatakan banyak hal yang harus diwaspadai Mees Hilgers dan kolega saat bersua Lazio. Pelatih berusia 52 tahun itu mengakui Biancocelesti mempunyai permainan disiplin yang baik.