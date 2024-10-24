Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Prediksi Jacksen F Tiago soal Peluang Timnas Indonesia Lolos ke Piala Dunia 2026

Cikal Bintang , Jurnalis-Kamis, 24 Oktober 2024 |18:43 WIB
Prediksi Jacksen F Tiago soal Peluang Timnas Indonesia Lolos ke Piala Dunia 2026
Para pemain Timnas Indonesia kala berlaga. (Foto: PSSI)
A
A
A

PREDIKSI Timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026 terus diutarakan banyak pihak. Salah satunya ada mantan pelatih Persipura Jayapura, Jacksen Ferreira Tiago.

Menurut Jacksen Ferreira Tiago satu tiket ke Piala Dunia 2026 sudah hampir pasti diamankan oleh Timnas Jepang. Namun demikian, dia mengakui Timnas Indonesia masih bisa bersaing untuk mendapat tempat kedua atau berjuang di putaran keempat.

Timnas Indonesia

“Satu tempat saya rasa sudah jadi milik Jepang, di bawah itu ada Australia atau Arab Saudi, menurut saya Indonesia bisa sangat bisa bersaing. Tapi, Indonesia harus lakukan semua hal dengan sempurna,” kata Jacksen dikutip dari kanal YouTube Bola Bung Binder, Kamis (24/10/2024).

Menurut Jacksen, perjuangan Timnas Indonesia bukan hanya sekadar urusan mencetak gol saja. Akan tetapi, mantan penyerang Persebaya Surabaya itu mengatakan, Skuad Garuda harus bermain solid dan meminimalisasi kesalahan kecil.

“Seperti ketika saya bersama Persebaya dan Persipura di Liga Champions Asia, kesalahan-kesalahan sekecil yang biasanya menyebabkan gol tidak boleh terjadi,” ucap Jacksen.

“Contoh gol pertama China kemarin (Indonesia kalah 1-2), sebuah kesalahan kecil menyebabkan gol. Kalau Indonesia mau lolos, Indonesia harus sempurna dari (menit) awal sampai akhir, tidak boleh menyebabkan kesalahan sekecil apa pun," lanjutnya.

“Jika nanti Indonesia bisa finis di posisi ketiga dan itu menjadi sebuah mukjizat. Tinggal satu langkah lagi dan percaya proses," jelas eks pelatih Persipura Jayapura itu.

