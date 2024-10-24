Timnas Indonesia Naik ke Posisi 2 Klasemen Grup C Kualifikasi Piala Dunia 2026 Gara-Gara Wasit Ahmed Al Kaf Dipanggil AFC?

TIMNAS Indonesia naik ke posisi 2 klasemen Grup C Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia gara-gara wasit Ahmed Al Kaf dipanggil AFC? Menurut laporan Jurnalis Arab Naharquinas, AFC memanggil Ahmed Al Kaf atas aksi kontroversialnya yang merampok kemenangan Timnas Indonesia atas Bahrain di matchday ketiga Grup C Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Kamis 10 Oktober 2024 malam WIB.

“AFC memanggil wasit Oman Ahmed Al Kaf, Mohamed Nazmi dan Abdullah Al Jamali untuk diinvestigasi setelah melakukan kesalahan serius di laga Bahrain vs Timnas Indonesia, Al Ain vs Al Hilal dan memanipulasi protokol VAR,” tulis Naharqunais di akun X-nya, @Naharqunais.

(Ahmed Al Kaf dikabarkan dipanggil AFC. (Foto: X/@Naharqunais)

“Mereka diperkirakan akan diskors hingga akhir musim ini,” lanjut laporan yang sama.

Jika Ahmed Al Kaf dinyatakan bersalah oleh AFC, apakah Timnas Indonesia dinyatakan menang 2-1 dan skor 2-2 yang telah terjadi dianulir? Andai itu terjadi, Timnas Indonesia otomatis langsung naik ke peringkat dua klasemen Grup C dengan enam angka, mengungguli tim-tim lain seperti Australia dan Arab Saudi.

Namun, dalam sejarahnya, FIFA tidak pernah mengubah hasil pertandingan. Sepanjang sejarah, FIFA hanya pernah menggelar laga ulang karena kinerja wasit yang keblinger.

Medio 2017, FIFA mengulang laga Afrika Selatan vs Senegal di Kualifikasi Piala Dunia 2018 zona Afrika karena wasit yang memimpin pertandingan, Joseph Lamptey, diketahui memanipulasi pertandingan. Saat itu ia menghadiahi Afrika selatan tendangan penalti sehingga tuan rumah menang 2-1 atas Senegal.