Ahmed Al Kaf Dipanggil AFC, Laga Timnas Indonesia vs Bahrain Bakal Diulang seperti di Afrika?

Ahmed Al Kaf dipanggil AFC, apakah laga Timnas Indonesia vs Timnas Bahrain bisa diulang? (Foto: AFC)

WASIT kontroversial Ahmed Al Kaf dipanggil AFC. Apakah laga Timnas Indonesia vs Timnas Bahrain bakal diulang?

Jurnalis Arab Saudi, Naharqunais mengabarkan, Al Kaf dipanggil AFC bersama dua wasit lainnya. Mereka akan diinvestigasi atas sejumlah keputusan kontroversial yang dibuat.

“AFC memanggil wasit Oman Ahmed Al Kaf, Mohamed Nazmi dan Abdullah Al Jamali untuk diinvestigasi setelah melakukan kesalahan serius di laga Bahrain vs Indonesia, Al Ain vs Al Hilal dan memanipulasi protokol VAR,” tulis Naharqunais di akun X-nya, @Naharqunais.

“Mereka diperkirakan akan diskors hingga akhir musim ini,” lanjut laporan yang sama.

Lantas, dengan pemanggilan dan potensi hukuman itu, apakah laga Timnas Indonesia vs Timnas Bahrain akan diulang? Tentu patut dinanti apa keputusan dari AFC dan FIFA.

Sebab, diulangnya pertandingan lantaran wasit yang diduga terlibat kecurangan, pernah terjadi di Afrika. Duel bermasalah itu melibatkan Timnas Afrika Selatan dan Timnas Senegal di Kualifikasi Piala Dunia 2018.

Kala itu, FIFA memutuskan agar laga diulang. Penyebabnya, wasit Joseph Lamptey dinyatakan bersalah usai memberi hadiah penalti untuk Afrika Selatan dari handball Kalidou Koulibaly. Berkat penalti itu, The Bavana-Bavana menang 2-1.