Respons Berbeda Elkan Baggott saat Diucapi Ulang Tahun Timnas Indonesia dan Ipswich Town?

Elkan Baggott mendapat ucapan ulang tahun dari Ipswich Town. (Foto: Instagram/@elkanbaggott)

ELKAN Baggott mendapat ucapan selamat ulang tahun dari Timnas Indonesia dan Ipswich Town pada Rabu, 23 Oktober 2024. Menurut pemantauan Okezone, akun Instagram Ipswich Town @ipswichtown mengucapkan selamat ulang tahun kepada Elkan Baggott melalui unggahan feed Instagram.

“Selamat ulang tahun @elkanbaggott,” tulis akun @ipswichtown.

Elkan Baggott pun membalas unggahan itu dengan berkata: “Terima kasih teman-teman”.

(Elkan Baggott respons ucapan ulang tahun dari Ipswich Town. (Foto: Instagram/@ipswichtown)

Di hari yang sama, akun Instagram @timnas.indonesia juga mengucapkan selamat ulang tahun kepada pemain Ipswich Town yang sedang dipinjamkan ke Blackpool FC tersebut.

(Timnas Indonesia mengucapkan selamat ulang tahun ke Elkan Baggott. (Foto: Instagram/@timnas.indonesia)

“Birthday Boy, Elkan Baggott,” tulis akun Instagram @timnas.indonesia, sambil menampilkan foto dan biodata bek bertinggi 196 sentimeter.

Sampai satu hari berselang, Elkan Baggott tidak merepost unggahan tersebut di akun Instagram-nya. Apakah ini pertanda Elkan Baggott membeda-bedakan Timnas Indonesia dan Ipswich Town? Belum tentu.

Elkan Baggott bisa saja mengucapkan terima kasih kepada akun @timnas.indonesia via direct message (DM) @timnas.indonesia. Sekarang yang menjadi pertanyaan, kapan Elkan Baggott comeback ke Timnas Indonesia?