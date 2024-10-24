Bukan Timnas Indonesia U-17, Ini 2 Negara yang Telah Lolos Piala Asia U-17 2025!

BUKAN Timnas Indonesia U-17, terdapat 2 negara yang telah lolos Piala Asia U-17 2025. Negara pertama tentu tuan rumah Piala Asia U-17 2025 yang dilangsungkan pada 3-20 April 2025, yakni Timnas Arab Saudi U-17.

Status tuan rumah membuat Timnas Arab Saudi U-17 tak perlu mengikuti babak kualifikasi layaknya 42 negara lain. Lantas, siapa satu negara lagi yang telah memastikan tempat di putaran final Piala Asia U-17 2025? Jawabannya Timnas Korea Utara U-17.

(Timnas Korea Utara U-17 lolos Piala Asia U-17 2025. (Foto: AFC)

Wakil Asia Timur itu memastikan lolos Piala Asia U-17 2025 meski menyisakan satu pertandingan lagi. Di tiga laga awal Grup A Kualifikasi Piala Asia U-17 2025, Kim Yu-jin dan kawan-kawan selalu meraih kemenangan.

Berturut-turut, Korea Utara U-17 menang 8-2 atas Hong Kong U-17, menumbangkan Suriah U-17 (2-1) dan mempermalukan Iran U-17 (4-1). Koleksi sembilan angka yang disabet Korea Utara U-17 dari tiga pertandingan takkan menggeser mereka dari puncak klasemen, sekalipun kalah di matchday pamungkas Grup A kontra tuan rumah Yordania U-17 pada Jumat, 25 Oktober 2024.

Piala Asia U-17 2025 sendiri akan diikuti 16 negara. Selain tuan rumah Arab Saudi, para peserta yang diambil dari babak kualifikasi merupakan juara grup (10 negara) dan lima runner-up terbaik (lima negara).

Timnas Indonesia U-17 membidik lolos Piala Asia U-17 2025 status juara grup setelah menang 1-0 atas Kuwait U-17 di matchday pertama Grup G, Rabu 23 Oktober 2024 malam WIB. Skuad Garuda Asia -julukan Timnas Indonesia U-17- akan mengunci status juara grup jika memenangkan dua laga sisa, yakni kontra Kepulauan Mariana Utara U-17 (Jumat, 25 Oktober 2024) dan Australia U-17 (Minggu, 27 Oktober 2024).