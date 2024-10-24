Advertisement
SEPAKBOLA DUNIA

Kisah Heroik Pemain Timnas Indonesia U-17 Matthew Baker yang Dibanting Pemain Timnas Kuwait U-17: Bangkit dan Langsung Cetak Gol!

Ramdani Bur , Jurnalis-Kamis, 24 Oktober 2024 |10:17 WIB
Momen Matthew Baker dibanting pemain Timnas Kuwait U-17. (Foto: TikTok/@d4nzz_99)
A
A
A

KISAH heroik pemain Timnas Indonesia U-17, Matthew Baker, yang dibanting pemain Timnas Kuwait U-17 dan langsung bangkit dengan mencetak gol akan diulas Okezone. Matthew Baker tampil sebagai starter saat Timnas Indonesia U-17 tandang ke markas Kuwait U-17 di matchday pertama Grup G Kualifikasi Piala Asia U-17 2025, Rabu 23 Oktober 204 malam WIB.

Berbeda dengan pemain Timnas Indonesia U-17 lain yang tampak tegang, pemain milik Melbourne City ini tampil lepas. Namun, di awal laga, pemain 15 tahun ini sudah mendapat perlakuan tidak menyenangkan dari pemain Timnas Kuwait U-17, Abdullah Alaibaini.

Momen Matthew Baker dibanting pemain Timnas Kuwait U-17

(Momen Matthew Baker dibanting pemain Timnas Kuwait U-17)

Meski bola jauh dari jangkauan mereka, Abdullah Alaibaini terlihat memiting dan kemudian membanting Matthew Baker. Untungnya, jiwa sportivitas ditunjukkan Matthew Baker.

Matthew Baker sama sekali tidak terpancing dengan perlakuan kasar yang dibuat sang lawan. Ia justru bangkit dan mencetak gol di menit ketujuh!

Menerima sepak pojok mematikan dari Zahaby Gholy, sundulan Matthew Baker meluncur mulus ke gawang Kuwait U-17 kawalan Ahmad Alswahaf. Gol berubah 1-0 untuk keunggulan Timnas Indonesia U-17.

Setelah gol tersebut, Matthew Baker mendapatkan dua peluang emas lain. Pertama, melalui solo run mematikan yang dilakukan. Sayangnya, tembakan kaki kanan Matthew Baker dapat ditahan kiper Kuwait U-17.

