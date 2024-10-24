Klasemen Sementara Runner-up Terbaik Kualifikasi Piala Asia U-17 2025: Timnas Indonesia U-17 Posisi 7!

Timnas Indonesia U-17 posisi 7 di klasemen sementara runner-up terbaik Kualifikasi Piala Asia U-17 2025. (Foto: AFC)

KLASEMEN sementara runner-up terbaik Kualifikasi Piala Asia U-17 2025 akan diulas Okezone. Sebelum kita membahas kondisi klasemen saat ini, ada baiknya membahas regulasi di babak Kualifikasi Piala Asia U-17 2025.

Selain juara grup (10 negara), ada lima runner-up terbaik yang diizinkan lolos ke putaran final Piala Asia U-17 2025. Lantas, bagaimana AFC menentukan lima tim runner-up terbaik?

(Timnas Indonesia U-17 berambisi lolos ke Piala Asia U-17 2025. (Foto: X/@TimnasIndonesia)

AFC akan membuatkan klasemen runner-up terbaik yang berisikan tim-tim runner-up di masing-masing grup. Namun, ada sedikit berbeda dalam perhitungan klasemen runner-up terbaik.

Berbeda yang dimaksud di sini adalah, poin yang dihitung dalam penentuan klasemen runner-up terbaik hanyalah hasil melawan tim peringkat satu dan tiga saja. Ketentuan ini diambil karena peserta di masing-masing grup berbeda.

Di saat Grup A-C berisikan lima tim, Grup H hanya ditempati tiga tim imbas Timnas Lebanon U-17 yang mengundurkan diri. Sementara itu, Grup D, E, F, G, I dan J berisikan masing-masing empat tim.

Berdasarkan kondisi ini, Oman U-17 menempati posisi teratas klasemen sementara runner-up terbaik dengan tiga poin dan selisih gol +5. Oman U-17 menggila di matchday pertama Grup J dengan menghajar Singapura U-17 dengan skor 5-0 pada Rabu, 23 Oktober 2024 malam WIB.