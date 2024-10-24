Ini Pujian Carlos Pena soal Persija Jakarta Jelang Lawan Arema FC

JAKARTA – Pelatih Persija Jakarta, Carlos Pena, senang semua pemain berkontribusi untuk mencetak gol. Sebab dalam skema permainannya, gol tak melulu harus dari para pemain striker.

Pujian Pena itu ia sampaikan jelang melawan Arema FC di pekan kesembilan Liga 1 2024-2025. Laga yang dimainkan di Stadion Gelora Soepriadi, Blitar, Jawa Timur itu akan berlangsung pada Sabtu 26 Oktober 2024.

Jelang laga tersebut, Persija jelas butuh kemenangan. Sebab Persija Jakarta saat ini duduk di posisi ketujuh klasemen sementara Liga 1 2024-2025. Mereka mengoleksi 12 poin dari tiga kemenangan, tiga kali imbang, dan dua kekalahan dari delapan pertandingan.

Sembilan gol berhasil diciptakan oleh para penggawa Macan Kemayoran. Menariknya, gol-gol tersebut tidak hanya dicetak oleh striker. Para pemain seperti Maciej Gajos, Hanif Sjahbandi, dan Rayhan Hannan turut berkontribusi untuk menyumbang gol.

Pena mengatakan situasi ini membuatnya senang. Pasalnya, gol tidak hanya dicatatkan oleh striker saja. Untuk selanjutnya, pelatih asal Spanyol itu meminta Persija Jakarta tidak bergantung pada penyerang saja untuk mencetak gol.

“Seperti yang saya katakan sebelumnya, gol tidak datang hanya dari para penyerang. Gol bisa datang dari bek tengah, situasi bola mati, dari gelandang, dari nomor 10,” kata Pena dilansir dari laman resmi Persija Jakarta, Rabu (23/10/2024).