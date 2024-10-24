Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Ini Pujian Carlos Pena soal Persija Jakarta Jelang Lawan Arema FC

Cikal Bintang , Jurnalis-Kamis, 24 Oktober 2024 |04:00 WIB
Ini Pujian Carlos Pena soal Persija Jakarta Jelang Lawan Arema FC
Pelatih Persija Jakarta, Carlos Pena. (Foto: Instagram/persija)
A
A
A

JAKARTA – Pelatih Persija Jakarta, Carlos Pena, senang semua pemain berkontribusi untuk mencetak gol. Sebab dalam skema permainannya, gol tak melulu harus dari para pemain striker.

Pujian Pena itu ia sampaikan jelang melawan Arema FC di pekan kesembilan Liga 1 2024-2025. Laga yang dimainkan di Stadion Gelora Soepriadi, Blitar, Jawa Timur itu akan berlangsung pada Sabtu 26 Oktober 2024.

Jelang laga tersebut, Persija jelas butuh kemenangan. Sebab Persija Jakarta saat ini duduk di posisi ketujuh klasemen sementara Liga 1 2024-2025. Mereka mengoleksi 12 poin dari tiga kemenangan, tiga kali imbang, dan dua kekalahan dari delapan pertandingan.

Persija Jakarta

Sembilan gol berhasil diciptakan oleh para penggawa Macan Kemayoran. Menariknya, gol-gol tersebut tidak hanya dicetak oleh striker. Para pemain seperti Maciej Gajos, Hanif Sjahbandi, dan Rayhan Hannan turut berkontribusi untuk menyumbang gol.

Pena mengatakan situasi ini membuatnya senang. Pasalnya, gol tidak hanya dicatatkan oleh striker saja. Untuk selanjutnya, pelatih asal Spanyol itu meminta Persija Jakarta tidak bergantung pada penyerang saja untuk mencetak gol.

“Seperti yang saya katakan sebelumnya, gol tidak datang hanya dari para penyerang. Gol bisa datang dari bek tengah, situasi bola mati, dari gelandang, dari nomor 10,” kata Pena dilansir dari laman resmi Persija Jakarta, Rabu (23/10/2024).

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/14/49/3147295/ambisi_besar_ditunjukkan_ilija_spasojevic_jelang_mentas_di_liga_1_2025_2026_bersama_bhayangkara_fc-GYa7_large.jpg
Ambisi Besar Ilija Spasojevic Bawa Bhangkara FC Berjaya di Liga 1 2025-2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/12/49/3146629/berikut_tujuh_pemain_asing_yang_resmi_dilepas_persib_bandung_musim_2024_2025-xmof_large.jpg
7 Pemain Asing yang Resmi Dilepas Persib Bandung Musim 2024-2025, Ada Pesepakbola Terbaik Liga 1!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/08/49/3145656/persib_bandung_dan_edo_febriansah_sepakat_berpisah-uZdk_large.jpg
Persib Bandung dan Edo Febriansah Sepakat Berpisah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/06/51/3145220/beckham_putra_jadi_satu_satunya_pemain_liga_1_indonesia_yang_debut_di_laga_kontra_timnas_china-Mh8I_large.jpeg
Kisah Beckham Putra, Satu-satunya Pemain Liga 1 Indonesia yang Tampil Debut Lawan China di SUGBK
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/30/11/1638345/atep-banyak-pelatih-lebih-bagus-dari-shin-taeyong-wbm.webp
Atep: Banyak Pelatih Lebih Bagus dari Shin Tae-yong
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/30/emil_audero.jpg
Emil Audero Comeback Spektakuler! Cremonese Menang, Cetak Clean Sheet Lawan Genoa
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement