HOME BOLA LIGA INDONESIA

Arema FC vs Persija Jakarta: Dokter Macan Kemayoran Update Kondisi Gustavo Almeida dan Maciej Gajos, Kabar Baik atau Buruk?

Cikal Bintang , Jurnalis-Rabu, 23 Oktober 2024 |10:24 WIB
Arema FC vs Persija Jakarta: Dokter Macan Kemayoran Update Kondisi Gustavo Almeida dan Maciej Gajos, Kabar Baik atau Buruk?
Pemain Persija Jakarta, Gustavo Almeida. (Foto: Instagram/persija)
JAKARTA – Dokter Persija Jakarta, Muhammad Andeansah memberikan kabar kondisi terkini dari dua pemain andalan Macan Kemayoran, yakni Gustavo Almeida dan Maciej Gajos. Untungnya, kabar yang disampaikan dokter Persija itu adalah kabar baik, terutama jelang melawan Arema FC di laga lanjutan Liga 1 2024-2025, pada Sabtu 26 Oktober 2024 mendatang.

Almeida dan Gajos tidak bermain penuh saat Persija Jakarta mengalahkan PSIS Semarang (2-0) di Stadion Madya, Magelang, Jawa Tengah pada 17 Oktober 2024 lalu. Dua pemain itu terindikasi mengalami cedera.

Almeida meninggalkan permainan pada menit ke-30, sementara Gajos digantikan pada awal babak kedua. Dokter Muhammad Andeansah mengakui kedua pemain itu mengalami sedikit masalah fisik.

Namun demikian, Dokter Andeansah mengungkapkan kondisi kedua pemain itu semakin membaik menjelang laga melawan Arema FC di Stadion Gelora Soepriadi, Blitar, Jawa Timur. Dia mengatakan, para pemain yang sudah menjalani pemeriksaan medis akan dikembalikan ke tim secepatnya.

Gustavo Almeida

“Dari laga terakhir, beberapa pemain mengalami cedera akibat benturan dengan pemain lawan. Pemeriksaan fisik dan penunjang mengindikasikan cedera yang di alami tidak terlalu serius,” kata Dokter Andeansah, dikutip dari laman resmi Persija Jakarta, Rabu (23/10/2024).

