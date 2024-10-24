Berkat Pelatih Timnas Indonesia, Ramadhan Sananta Pede Incar 15 Gol di Liga 1 2024-2025

JAKARTA - Penyerang Persis Solo, Ramadhan Sananta yakin bisa mencapai 15 gol di Liga 1 2024-2025, bahkan lebih. Pasalnya ia kini sudah semakin percaya diri usai mendapatkan berbagai pelajaran dari pelatih penyerang Timnas Indonesia, Yeom Ki-hun.

Sejauh ini pemain berposisi penyerang itu sudah delapan kali tampil membela Persis Solo, tetapi baru mencatatkan satu gol. Dia optimistis bisa menambah pundi-pundi golnya dalam laga-laga selanjutnya.

Ramadhan Sananta mengatakan akan berusaha memberikan kontribusi terbaiknya untuk Laskar Sambernyawa -julukan Persis dalam setiap laga. Jadi, dia akan bekerja keras menjadi penyerang haus gol.

"Saya terus mencoba lebih dari musim lalu, tahun lalu saya cuma delapan gol, mungkin bisa lebih dari delapan gol, mungkin 15 gol," kata Ramadhan Sananta di Jakarta, Selasa (22/10/2024).

Pemain berusia 22 tahun itu mengatakan saat ini semakin percaya diri setelah mendapatkan sentuhan langsung dari pelatih penyerang Timnas Indonesia, Yeom Ki-hun, beberapa waktu lalu. Sebab, dia mendapatkan banyak ilmu dari pelatih itu.