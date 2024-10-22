Ingin Dipanggil Timnas Indonesia Lagi, Ramadhan Sananta Bakal Berikan yang Terbaik di Persis Solo

JAKARTA – Ramadhan Sananta berbicara soal peluang dipanggil Timnas Indonesia pada FIFA Matchday November 2024. Ia tak mau muluk-muluk dan mengatakan fokus berikan yang terbaik untuk Persis Solo terlebih dahulu.

Sananta merupakan salah satu striker yang langganan dipanggil Timnas Indonesia. Namun, dalam dua pertandingan terakhir melawan Timnas Bahrain dan Timnas China, ia tak dipanggil pelatih Shin Tae-yong.

Pemain berusia 21 tahun itu 'digeser' striker lainnya seperti Malik Risaldi dan Hokky Caraka. Sananta mengakui hal itu tidak menjadi masalah besar untuknya.

Namun demikian, pemain asal Daik itu tetap fokus untuk berjuang mendapatkan tempat di Timnas Indonesia. Sananta menegaskan, siap memberikan yang terbaik untuk Persis Solo demi mendapat kesempatan bermain di Skuad Garuda lagi.

"Ya mungkin saya ingin fokus dulu di liga," kata Sananta kepada awak media, termasuk MNC Portal Indonesia (MPI) di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, Selasa (22/10/2024).