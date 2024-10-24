Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Persija Jakarta Berharap Diizinkan Main di SUGBK Sebelum Timnas Indonesia Jamu Jepang dan Arab Saudi di Kualifikasi Piala Dunia 2026

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Kamis, 24 Oktober 2024 |00:00 WIB
Persija Jakarta Berharap Diizinkan Main di SUGBK Sebelum Timnas Indonesia Jamu Jepang dan Arab Saudi di Kualifikasi Piala Dunia 2026
Persija Jakarta berharap bisa main di SUGBK lagi. (Foto: Instagram/persija)
A
A
A

JAKARTA - Persija Jakarta berharap bisa menggunakan Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) saat menyambut Madura United di pekan ke-10 Liga 1 2024-2025, pada 6 November 2024. Direktur Persija Jakarta, Mohamad Prapanca, sadar kondisi itu sulit karena ada laga Timnas Indonesia, namun ia tetap ingin Macan Kemayoran bermain di Jakarta dan bukan wilayah lain.

Seperti yang diketahui, pada November 2024 nanti skuad Garuda -julukan Timnas Indonesia- akan menjamu Timnas Jepang di SUGBK, pada 15 November 2024. Setelah itu Timnas Indonesia akan menjamu Arab Saudi, pada 19 November 2024.

Melihat kondisi itu, sejatinya sulit Persija bisa memakai SUGBK. Karena alasan itu, Prapanca mengatakan sebenarnya SUGBK bukan satu-satunya pilihan utama Persija untuk laga melawan Madura United nanti.

Sebab masih ada Jakarta International Stadium (JIS) yang bisa digunakan Persija. Jadi, pihaknya sudah bersurat ke dua pengelola stadion tersebut.

Direktur Persija Jakarta, Mohamad Prapanca

"Kami berharap bisa main di SUGBK atau di JIS. Surat sudah kami kirim, semoga 1-2 hari ke depan ada respons," kata Prapanca di Jakarta, Kamis (24/10/2024).

"Untuk JIS pascakonser ada pembenahan. SUGBK persiapan laga timnas pada 15 November, seharusnya tidak masalah," tambahnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/14/49/3147295/ambisi_besar_ditunjukkan_ilija_spasojevic_jelang_mentas_di_liga_1_2025_2026_bersama_bhayangkara_fc-GYa7_large.jpg
Ambisi Besar Ilija Spasojevic Bawa Bhangkara FC Berjaya di Liga 1 2025-2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/12/49/3146629/berikut_tujuh_pemain_asing_yang_resmi_dilepas_persib_bandung_musim_2024_2025-xmof_large.jpg
7 Pemain Asing yang Resmi Dilepas Persib Bandung Musim 2024-2025, Ada Pesepakbola Terbaik Liga 1!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/08/49/3145656/persib_bandung_dan_edo_febriansah_sepakat_berpisah-uZdk_large.jpg
Persib Bandung dan Edo Febriansah Sepakat Berpisah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/06/51/3145220/beckham_putra_jadi_satu_satunya_pemain_liga_1_indonesia_yang_debut_di_laga_kontra_timnas_china-Mh8I_large.jpeg
Kisah Beckham Putra, Satu-satunya Pemain Liga 1 Indonesia yang Tampil Debut Lawan China di SUGBK
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/30/11/1638475/kiper-timnas-indonesia-emil-audero-moncer-usai-dibekap-cedera-ayc.webp
Kiper Timnas Indonesia Emil Audero Moncer usai Dibekap CederaÂ 
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/30/defender_bournemouth_alex_jimenez.jpg
Bournemouth Siap Permanenkan Alex Jimenez, Real Madrid Tetap Pegang Kendali Finansial
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement