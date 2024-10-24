Persija Jakarta Berharap Diizinkan Main di SUGBK Sebelum Timnas Indonesia Jamu Jepang dan Arab Saudi di Kualifikasi Piala Dunia 2026

Persija Jakarta berharap bisa main di SUGBK lagi. (Foto: Instagram/persija)

JAKARTA - Persija Jakarta berharap bisa menggunakan Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) saat menyambut Madura United di pekan ke-10 Liga 1 2024-2025, pada 6 November 2024. Direktur Persija Jakarta, Mohamad Prapanca, sadar kondisi itu sulit karena ada laga Timnas Indonesia, namun ia tetap ingin Macan Kemayoran bermain di Jakarta dan bukan wilayah lain.

Seperti yang diketahui, pada November 2024 nanti skuad Garuda -julukan Timnas Indonesia- akan menjamu Timnas Jepang di SUGBK, pada 15 November 2024. Setelah itu Timnas Indonesia akan menjamu Arab Saudi, pada 19 November 2024.

Melihat kondisi itu, sejatinya sulit Persija bisa memakai SUGBK. Karena alasan itu, Prapanca mengatakan sebenarnya SUGBK bukan satu-satunya pilihan utama Persija untuk laga melawan Madura United nanti.

Sebab masih ada Jakarta International Stadium (JIS) yang bisa digunakan Persija. Jadi, pihaknya sudah bersurat ke dua pengelola stadion tersebut.

"Kami berharap bisa main di SUGBK atau di JIS. Surat sudah kami kirim, semoga 1-2 hari ke depan ada respons," kata Prapanca di Jakarta, Kamis (24/10/2024).

"Untuk JIS pascakonser ada pembenahan. SUGBK persiapan laga timnas pada 15 November, seharusnya tidak masalah," tambahnya.