Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA CHAMPION

Manchester City vs Sparta Praha di Liga Champions 2024-2025 Berakhir 5-0, Begini Kata Josep Guardiola

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Kamis, 24 Oktober 2024 |12:31 WIB
Manchester City vs Sparta Praha di Liga Champions 2024-2025 Berakhir 5-0, Begini Kata Josep Guardiola
Pep Guardiola puas Manchester City menang telak 5-0 atas Sparta Praha (Foto: Manchester City)
A
A
A

MANCHESTER – Laga Manchester City vs Sparta Praha di Liga Champions 2024-2025 berakhir 5-0. Ini kata sang pelatih Josep Guardiola usai pertandingan.

Duel Manchester City vs Sparta Praha itu berlangsung di Stadion Etihad, Manchester, Inggris, Kamis (24/10/2024) dini hari WIB. Tampil brilian, The Citizens menggelontorkan lima gol!

Manchester City

Gol-gol tersebut dicetak oleh Phil Foden (3’), Erling Haaland (58’, 68’), John Stones (64’), dan ditutup penalti Matheus Nunes (88’). Hasil itu membawa Man City bertengger di posisi tiga dengan tujuh poin dari tiga laga.

Usai pertandingan, Guardiola mengaku sangat menikmati permainan anak asuhnya belakangan ini. Ia merasa cara Man City menyerang semakin baik dan sabar dalam membuka celah di pertahanan lawan.

“Saya sangat menikmati cara kami bermain belakangan ini. Kami terus mengerjakan fase serangan agar semakin baik, ini hanya soal bermain sabar,” ujar Guardiola, mengutip dari laman resmi Man City, Kamis (24/10/2024).

“Kami mencetak empat gol di Brastislava (Slovan Brastislava) dan lima gol di sini yang saya tidak prediksi sebelumnya,” imbuh pria asal Spanyol itu.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/05/261/3144966/psg_juara_liga_champions_2024_2025-DZP8_large.jpg
Daftar Top Klub Dunia yang Raih 1 Trofi Liga Champions, PSG Jadi yang Paling Baru!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/03/261/3144139/luis_enrique-j086_large.jpg
Kisah Luis Enrique, Pelatih PSG yang Ternyata Seorang Pembelot Real Madrid
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/02/261/3143991/achraf_hakimi-jpwl_large.jpg
Kisah Haru Perjuangan Achraf Hakimi, Pemain yang Dibuang Inter Milan Kini Juara Liga Champions 2024-2025 Bersama PSG
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/01/261/3143767/erick_thohir-uFqd_large.jpg
Nobar Final Liga Champions 2024-2025, Erick Thohir Diskusi Taktik dengan Patrick Kluivert
https://pict.sindonews.net/dyn/850/pena/news/2025/10/31/11/1638693/inews-media-group-finis-posisi-3-di-turnamen-sepak-bola-media-cup-2025-plb.jpg
iNews Media Group Finis Posisi 3 di Turnamen Sepak Bola Media Cup 2025
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/30/kalidou_koulibaly.jpg
Koulibaly Nyaris Gabung Manchester United, Tapi Dihalangi Ancelotti
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement