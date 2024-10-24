Manchester City vs Sparta Praha di Liga Champions 2024-2025 Berakhir 5-0, Begini Kata Josep Guardiola

MANCHESTER – Laga Manchester City vs Sparta Praha di Liga Champions 2024-2025 berakhir 5-0. Ini kata sang pelatih Josep Guardiola usai pertandingan.

Duel Manchester City vs Sparta Praha itu berlangsung di Stadion Etihad, Manchester, Inggris, Kamis (24/10/2024) dini hari WIB. Tampil brilian, The Citizens menggelontorkan lima gol!

Gol-gol tersebut dicetak oleh Phil Foden (3’), Erling Haaland (58’, 68’), John Stones (64’), dan ditutup penalti Matheus Nunes (88’). Hasil itu membawa Man City bertengger di posisi tiga dengan tujuh poin dari tiga laga.

Usai pertandingan, Guardiola mengaku sangat menikmati permainan anak asuhnya belakangan ini. Ia merasa cara Man City menyerang semakin baik dan sabar dalam membuka celah di pertahanan lawan.

“Saya sangat menikmati cara kami bermain belakangan ini. Kami terus mengerjakan fase serangan agar semakin baik, ini hanya soal bermain sabar,” ujar Guardiola, mengutip dari laman resmi Man City, Kamis (24/10/2024).

“Kami mencetak empat gol di Brastislava (Slovan Brastislava) dan lima gol di sini yang saya tidak prediksi sebelumnya,” imbuh pria asal Spanyol itu.