Daftar Nomor Punggung Timnas Indonesia U-17 di Kualifikasi Piala Asia U-17 2025: Matthew Baker Nomor 5, Zahaby Gholy Pakai 7!

Nomor punggung pemain Timnas Indonesia U-17 di Kualifikasi Piala Asia U-17 2025. (Foto: PSSI)

DAFTAR nomor punggung Timnas Indonesia U-17 di Kualifikasi Piala Asia U-17 2025 sudah dirilis. Pemain diaspora, Matthew Baker, memilih nomor punggung 7, sementara sang mesin gol Timnas Indonesia U-17, Zahaby Gholy memakai nomor 7.

Di posisi penjaga gawang, Timnas Indonesia U-17 menyiapkan tiga pemain. Pemain itu adalah M Nur Ichsan menggunakan nomor punggung 22, Rendy Razzaqu nomor 1, dan Dafa Gasemi nomor 23.

Beralih ke posisi bek, Timnas Indonesia U-17 memiliki sembilan pemain. Ada I Putu Panji Apriawan yang memakai nomor punggung 4.

Lalu, Ida Bagus Putu Cahya pakai nomor 3, Raihan Apriansyah nomor 9, hingga Andi Faith nomor 13. Sementara itu, pemain diaspora Mathew Baker, dia memilih nomor 5.

Selanjutnya, Azizu Milanesta memilih nomor 15. Kemudian, Daniel Alfredo memakai nomor 12. Ada juga Fabio Azkairawan yang pakai nomor 14 dan Dafa Zaidan nomor 2.

Di posisi gelandang, ada delapan pemain yang siap memperkuat Timnas Indonesia U-17. Algazani Dwi nomor punggung 16, Evandra Florasta nomor 6, Lucas Lee nomor 11, dan Tristan Raisa nomor 18.

Sementara itu, Nazriel Alvaro nomor 18 Fandi Ahmad nomor 21, hingga Komang Mardian G nomor 17. Terakhir, pemain bintang Timnas Indonesia U-17 yang turut jadi mesin gol di tim, yakni M Zahaby Gholy, memilih nomor 7.