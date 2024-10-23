Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Klik di Sini! Ini Link Live Streaming Timnas Indonesia U-17 vs Kuwait U-17 di Kualifikasi Piala Asia U-17 2025

Djanti Virantika , Jurnalis-Rabu, 23 Oktober 2024 |20:12 WIB
Klik di Sini! Ini Link Live Streaming Timnas Indonesia U-17 vs Kuwait U-17 di Kualifikasi Piala Asia U-17 2025
Para pemain Timnas Indonesia U-17 kala berlaga. (Foto: PSSI)
A
A
A

LINK live streaming Timnas Indonesia U-17 vs Kuwait U-17 di Kualifikasi Piala Asia U-17 2025 akan diulas Okezone. Perjuangan pasukan Nova Arianto di Abdullah Alkhalifah Alsabah Stadium, Mishref, Kuwait, pada Rabu (23/10/2024) pukul 21.30 WIB akan disiarkan secara live streaming di RCTI+.

Perjuangan Timnas Indonesia U-17 dalam merebut tiket putaran final Piala Asia U-17 2025 akan dimulai hari ini. Jalan terjal pun harus dihadapi skuad Garuda Asia -julukan Timnas Indonesia U-17- karena masuk grup sulit.

Timnas Indonesia U-17

Tergabung di Grup G, Timnas Indonesia U-17 harus menghadapi Australia, Mariana Utara, dan juga tuan rumah, Kuwait. Timnas Indonesia U-17 pun akan mengawali perjalanannya di Kualifikasi Piala Asia U-17 2025 dengan menghadapi tuan rumah, Kuwait U-17.

Demi bisa merebut tiket final Piala Asia U-17 2025, persiapan matang dilakukan Timnas Indonesia U-17. Serangkaian laga uji coba dijalani, termasuk melawan Qatar U-17.

Kini, Nova Arianto memastikan Timnas Indonesia U-17 sudah siap tempur. Zahaby Gholy cs dipastikan dalam kondisi siap tempur.

Halaman:
1 2
      
