Timnas Malaysia Ditahan Guam, Timnas Tajikistan U-17 Menang 33-0 di Kualifikasi Piala Asia U-17 2025!

TIMNAS Malaysia ditahan Guam, Timnas Tajikistan U-17 menang 33-0 di Kualifikasi Piala Asia U-17 2025. Timnas Tajikistan U-17 baru saja mencetak sejarah saat bertemu Guam U-17 di matchday pertama Grup J Kualifikasi Piala Asia U-17 2025, Rabu (23/10/2024).

Setelah melalui 90 menit pertandingan, Tajikistan U-17 menang 33-0 atas Guam U-17! Kemenangan ini merupakan yang terbesar dicetak tim asal Asia di kompetisi atau turnamen resmi AFC.

(Tajikistan U-17 menang 33-0 atas Guam. (Foto: Instagram/@fft_official)

Selanjutnya Tajikistan U-17 akan menghadapi Singapura U-17 pada Jumat, 25 Oktober 2024. Terakhir pada Minggu 27 Oktober 2024, Tajikistan U-17 akan menantang tim kuat Oman U-17.

Di saat Tajikistan U-17 menang telak atas Guam U-17, hasil buruk pernah dialami Timnas Malaysia U-17 saat bertemu Guam U-17 di matchday ketiga Grup B Kualifikasi Piala Asia U-17 2023.

Saat itu, Malaysia U-17 dihadapkan dengan Guam U-17 yang dalam dua laga awal Grup B mengalami kekalahan telak. Berturut-turut, Guam U-17 dihajar UEA U-17 dengan skor 0-9 dan Dipermalukan Timnas Indonesia U-17 lewat skor 0-14!

Melihat dua hasil di atas, Timnas Malaysia U-17 seharusnya menang telak atas Guam U-17. Namun, faktanya tidak seperti itu.