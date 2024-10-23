JADWAL dan link live streaming Liga Europa 2024-2025 matchday ketiga di RCTI+ SuperApp akan diulas dalam artikel ini. Sejumlah laga menarik akan tersaji, di antaranya mempertemukan Fenerbahce vs Manchester United.
Kompetisi Liga Europa 2024-2025 memasuki matchday ke-3 pada tengah pekan ini. Laga-laga panas tersaji, di antaranya adalah Manchester United yang akan bertandang ke markas Fenerbahce. Diketahui, Fenerbahce sendiri kini ditangani eks pelatih Man United, Jose Mourinho. Tak ayal, laga ini akan berjalan menarik.
Wakil lain dari Inggris, Tottenham Hotspur, akan berhadapan dengan Sparta Praha. Sementara itu, FC Twente yang diperkuat pemain Timnas Indonesia, Mees Hilgers, akan bertanding melawan Lazio.
Berikut jadwal pertandingan yang bisa disaksikan melalui live streaming di RCTI+ SuperApp:
Rabu, 23 Oktober 2024
Braga vs Bodo/Glimt – Live 21.25 WIB
Kamis, 24 Oktober 2024
AS Roma vs Dynamo Kyiv – Live 23.40 WIB
Qarabag vs Ajax Amsterdam – Live 23.45 WIB
Jumat, 25 Oktober 2024
Fenerbahce vs Manchester United – Live 01.55 WIB
Tottenham Hotspur vs Sparta Praha – Live 01.55 WIB
Porto vs Hoffenheim – Live 01.55 WIB
FC Twente vs Lazio – Live 01.55 WIB