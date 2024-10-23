Jadwal dan Link Live Streaming Liga Europa 2024-2025 Matchday Ke-3 di RCTI+ SuperApp: Ada Fenerbahce vs Manchester United!

JADWAL dan link live streaming Liga Europa 2024-2025 matchday ketiga di RCTI+ SuperApp akan diulas dalam artikel ini. Sejumlah laga menarik akan tersaji, di antaranya mempertemukan Fenerbahce vs Manchester United.

Kompetisi Liga Europa 2024-2025 memasuki matchday ke-3 pada tengah pekan ini. Laga-laga panas tersaji, di antaranya adalah Manchester United yang akan bertandang ke markas Fenerbahce. Diketahui, Fenerbahce sendiri kini ditangani eks pelatih Man United, Jose Mourinho. Tak ayal, laga ini akan berjalan menarik.

Wakil lain dari Inggris, Tottenham Hotspur, akan berhadapan dengan Sparta Praha. Sementara itu, FC Twente yang diperkuat pemain Timnas Indonesia, Mees Hilgers, akan bertanding melawan Lazio.

Berikut jadwal pertandingan yang bisa disaksikan melalui live streaming di RCTI+ SuperApp:

Rabu, 23 Oktober 2024

Braga vs Bodo/Glimt – Live 21.25 WIB

Kamis, 24 Oktober 2024

AS Roma vs Dynamo Kyiv – Live 23.40 WIB

Qarabag vs Ajax Amsterdam – Live 23.45 WIB

Jumat, 25 Oktober 2024

Fenerbahce vs Manchester United – Live 01.55 WIB

Tottenham Hotspur vs Sparta Praha – Live 01.55 WIB

Porto vs Hoffenheim – Live 01.55 WIB

FC Twente vs Lazio – Live 01.55 WIB