Statistik Bek Timnas Indonesia Mees Hilgers saat FC Twente Tahan Imbang 1-1 Fenerbahce di Liga Europa 2024-2025

STATISTIK bek Timnas Indonesia, Mees Hilgers, saat FC Twente tahan imbang 1-1 Fenerbahce di Liga Europa 2024-2025 menarik diulas. Mees Hilgers sendiri diketahui bermain penuh untuk FC Twente dalam laga tersebut.

Ya, FC Twente versus Fenerbahce berakhir imbang 1-1 di matchday kedua Liga Eropa 2024-2025. Pertandingan itu digelar di De Grolsch Veste, Enschede, Belanda pada Jumat (4/10/2024) dini hari WIB.

FC Twente unggul lebih dulu lewat tandukkan Michel Vlap (28’). Namun, setelah bermain cukup solid hingga pertengahan babak kedua, Mees Hilgers dan kolega akhirnya kebobolan. Dusan Tadic (71’) berhasil menyamakan kedudukan lewat sontekkan manisnya.

Dalam laga tersebut, Mees Hilger dipercaya pelatih Joseph Oosting untuk bermain penuh selama 90 menit. Menurut catatan Sofascore, Mees berhasil membukukan tiga sapuan, satu intersep, dan satu tekel penting.