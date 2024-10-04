Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Statistik Bek Timnas Indonesia Mees Hilgers saat FC Twente Tahan Imbang 1-1 Fenerbahce di Liga Europa 2024-2025

Cikal Bintang , Jurnalis-Jum'at, 04 Oktober 2024 |07:36 WIB
Statistik Bek Timnas Indonesia Mees Hilgers saat FC Twente Tahan Imbang 1-1 Fenerbahce di Liga Europa 2024-2025
Mees Hilgers kala membela FC Twente. (Foto: FC Twente)
A
A
A

STATISTIK bek Timnas Indonesia, Mees Hilgers, saat FC Twente tahan imbang 1-1 Fenerbahce di Liga Europa 2024-2025 menarik diulas. Mees Hilgers sendiri diketahui bermain penuh untuk FC Twente dalam laga tersebut.

Ya, FC Twente versus Fenerbahce berakhir imbang 1-1 di matchday kedua Liga Eropa 2024-2025. Pertandingan itu digelar di De Grolsch Veste, Enschede, Belanda pada Jumat (4/10/2024) dini hari WIB.

Mees Hilgers

FC Twente unggul lebih dulu lewat tandukkan Michel Vlap (28’). Namun, setelah bermain cukup solid hingga pertengahan babak kedua, Mees Hilgers dan kolega akhirnya kebobolan. Dusan Tadic (71’) berhasil menyamakan kedudukan lewat sontekkan manisnya.

Dalam laga tersebut, Mees Hilger dipercaya pelatih Joseph Oosting untuk bermain penuh selama 90 menit. Menurut catatan Sofascore, Mees berhasil membukukan tiga sapuan, satu intersep, dan satu tekel penting.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/22/51/3141115/ruben_amorim_menyatakan_siap_pergi_dari_manchester_united_bahkan_tanpa_pesangon-cvJ0_large.jpg
Manchester United Kalah di Final Liga Europa 2024-2025, Ruben Amorim Siap Dipecat Tanpa Pesangon
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/22/51/3140981/berikut_lima_pemain_manchester_united_yang_tampil_melempem_saat_dikalahkan_tottenham_hotspur-uOAV_large.jpg
5 Pemain Manchester United yang Tampil Melempem saat Dikalahkan Tottenham Hotspur di Final Liga Europa 2024-2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/22/51/3140962/nasib_ruben_amorim_sebagai_pelatih_manchester_united_jadi_perbincangan-hL5X_large.jpg
Ruben Amorim Dipecat Usai Manchester United Kalah 0-1 dari Tottenham Hotspur di Final Liga Europa 2024-2025?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/22/51/3140944/simak_kata_kata_ruben_amorim_usai_manchester_united_kalah_0_1_dari_tottenham_hotspur_di_final_liga_europa_2024_2025-7ZnH_large.jpg
Kata-Kata Ruben Amorim Usai Manchester United Kalah 0-1 dari Tottenham Hotspur di Final Liga Europa 2024-2025
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/10/51/1630901/apa-konsekuensi-penolakan-atlet-israel-di-kejuaraan-dunia-senam-artistik-di-jakarta-csb.webp
Apa Konsekuensi Penolakan Atlet Israel di Kejuaraan Dunia Senam Artistik di Jakarta?
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/09/07/ketua_umum_pssi_erick_thohir.jpg
Reaksi Erick Thohir soal Penolakan Atlet Israel di Kejuaraan Dunia Senam Jakarta 2025
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement