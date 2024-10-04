Agen Mees Hilgers Bekerja, Jayden Oosterwolde Siap Perkuat Timnas Indonesia?

AGEN Mees Hilgers bekerja, Jayden Oosterwolde siap perkuat Timnas Indonesia? Jumat (4/10/2024) dini hari WIB, klub Mees Hilgers FC Twente menjamu klub Jayden Oosterwolde Fenerbahce di lanjutan matchday kedua Liga Europa 2024-2025.

Dua pemain berdarah Indonesia-Belanda itu tampil penuh dalam laga yang berakhir 1-1 tersebut. Kelar pertandingan, Jayden Oosterwolde dan Mees Hilgers tampak mesra.

(Mees Hilgers (kanan) saat berbincang dengan Jayden Oosterwolde. (Foto: Laman resmi FC Twente)

Keduanya ngobrol lepas seperti tak ada beban di antara keduanya. Tak heran Jayden Oosterwolde dan Mees Hilgers begitu dekat.

Sama-sama kelahiran 2001, Jayden Oosterwolde dan Mees Hilgers merupakan pemain jebolan akademi FC Twente. Mereka pun beranjak dari level akademi, U-17, U-19, U-21 hingga dipromosikan ke tim senior pada 2020.

Sayangnya, kolaborasi Jayden Oosterwolde dan Mees Hilgers di tim senior FC Twente tak berlangsung lama. Pada Januari 2022, Jayden Oosterwolde memutuskan hengkang ke Parma, klub yang saat itu masih bermain di Serie B.

Setelah 1,5 tahun membela Parma, Jayden Oosterwolde hengkang ke klub raksasa Turki, Fenerbahce. Gabung sejak musim lalu, Jayden Oosterwolde merupakan fullback kiri andalan Fenerbahce, termasuk ketika ditangani Jose Mourinho musim ini.