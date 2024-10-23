Tinggalkan Indonesia, Shin Tae-yong Berada di Italia?

Shin Tae-yong saat berada di Italia pada Maret 2024. (Foto: Instagram/@433)

SHIN Tae-yong dikonfirmasi meninggalkan Indonesia, tak lama setelah Timnas Indonesia kalah 1-2 dari China di matchday keempat Grup C Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Selasa 15 Oktober 2024 malam WIB. Meninggalkan yang dimaksud di sini adalah keluar dari Indonesia bukan meninggalkan posisi pelatih Timnas Indonesia.

Lantas, ke mana Shin Tae-yong pergi? Dua hari yang lalu, akun @433 membagikan foto Shin Tae-yong sedang berada di markas klub Serie A, Como 1907.

(Akun @433 membagikan momen Shin Tae-yong saat berada di markas Como 1907. (Foto: Instagram/@433)

Dalam unggahannya, Shin Tae-yong disandingkan dengan beberapa bintang yang juga hadir di markas Como 1907 seperti Walter Samuel (eks pesepakbola), Andrew Garfield (kctor), Gue Pequeno (rapper) dan banyak lagi.

“Tidak ada klub yang bisa menarik banyak bintang seperti Como 1907,” tulis akun @433 dalam caption yang mereka buat, sembari menampilkan bintang-bintang yang pernah duduk di markas Como 1907.

Sekarang yang menjadi pertanyaan, apa kepentingan Shin Tae-yong berada di kandang Como 1907? Apakah pelatih 54 tahun itu memantau kiper keturunan Indonesia Emil Audero yang bermain untuk Como 1907? Jawabannya bukan.

Foto yang ditampilkan akun @433 merupakan foto lama. Foto itu diambil pada Minggu, 3 Maret 2024. Saat itu Shin Tae-yong berada di Como untuk menyaksikan laga lanjutan Serie B 2023-2024 yang mempertemukan tuan rumah Como 1907 vs Venezia FC.