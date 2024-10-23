Kevin Diks Gabung, Shin Tae-yong Turunkan Formasi 4 Bek di Laga Timnas Indonesia vs Jepang?

JIKA Kevin Diks gabung, Shin Tae-yong menurunkan formasi 4 bek di laga Timnas Indonesia vs Jepang? PSSI dan Pemerintah sedang mengebut proses naturalisasi pemain FC Copenhagen, Kevin Diks, agar tersedia memperkuat Timnas Indonesia melawan Jepang (15 November 2024) dan Arab Saudi (19 November 2024) di matchday kelima dan keenam Grup C Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.

Kehadiran Kevin Diks bagaikan durian runtuh bagi Timnas Indonesia. Sebab, pesepakbola 28 tahun ini dikenal sebagai bek tangguh yang dapat dimainkan di beberapa posisi.

(Kevin Diks tenaga tambahan luar biasa bagi Timnas Indonesia. (Foto: Instagram/@kevindiks2)

Kevin Diks mengawali kariernya sebagai fullback kanan. Namun, ketika pindah ke FC Copenhagen pada 2022, pemain berdarah Belanda-Indonesia ini pernah dimainkan sebagai winger kanan, fullback kanan, kiri hingga kini diperankan sebagai bek tengah.

Lantas, akan bermain di posisi apa Kevin Diks nantinya? Melihat kebutuhan sekarang, eks pemain Feyenoord Rotterdam ini dapat diandalkan sebagai fullback kanan dalam pola 4-2-3-1.

Melihat materi pemain yang sekarang, sangat disayangkan jika Shin Tae-yong memainkan formasi lima bek. Meski pola 3-4-3 yang diturunkan, pada praktiknya terlalu banyak pemain belakang yang bermain. Bahkan Nathan Tjoe A-On yang memiliki posisi asli sebagai fullback kiri dimainkan Shin Tae-yong sebagai gelandang.

BACA JUGA: Kabar Mengejutkan Elkan Baggott Setelah Terbuang dari Timnas Indonesia

Karena itu, Shin Tae-yong bisa saja mengubah formasinya dari 3-4-3 menjadi 4-2-3-1 saat melawan Jepang. Posisi penjaga gawang masih dipercayakan kepada Maarten Paes.