Kabar Mengejutkan Elkan Baggott Setelah Terbuang dari Timnas Indonesia

ADA kabar mengejutkan datang dari penggawa Tim Nasional (Timnas) Indonesia, Elkan Baggott setelah terbuang dari pasukan Shin Tae-yong. Kabar itu terkait kondisi Baggott yang masih dilanda cedera pergelangan kaki dan kini masih berusaha untuk pulih agar bisa kembali memperkuat Blackpool FC.

Elkan Baggott sudah tidak mendapatkan panggilan bermain untuk Timnas Indonesia sejak Maret 2024. Kala itu, Elkan tidak dipanggil karena mengalami cedera ketika Timnas Indonesia berjuang di putaran kedua Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia.

Elkan kemudian kembali absen pada pertandingan Timnas Indonesia di bulan Juni. Dikabarkan, pemain berusia 22 tahun itu bersitegang dengan Shin Tae-yong karena tak memenuhi panggilan bermain untuk Timnas Indonesia U-23 pada Mei 2024.

Setelah itu, tidak ada lagi panggilan untuk Elkan Baggott terlepas dari cedera yang menderanya saat ini. Pemain kelahiran Bangkok itu kini sedang berjuang pulih dari cedera pergelangan kaki yang diderita sejak Agustus 2024.

Asisten pelatih Blackpool FC, Steve Agnew mengaku sulit memprediksi kapan Elkan akan kembali bermain. Selain Elkan, pemain Blackpool lainnya, Ollie Norburn juga mengalami kendala serupa.