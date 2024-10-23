Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INGGRIS

Kabar Mengejutkan Elkan Baggott Setelah Terbuang dari Timnas Indonesia

Cikal Bintang , Jurnalis-Rabu, 23 Oktober 2024 |08:47 WIB
Kabar Mengejutkan Elkan Baggott Setelah Terbuang dari Timnas Indonesia
Pemain Blackpool FC, Elkan Baggott. (Foto: Instagram/blackpoolfc)
A
A
A

ADA kabar mengejutkan datang dari penggawa Tim Nasional (Timnas) Indonesia, Elkan Baggott setelah terbuang dari pasukan Shin Tae-yong. Kabar itu terkait kondisi Baggott yang masih dilanda cedera pergelangan kaki dan kini masih berusaha untuk pulih agar bisa kembali memperkuat Blackpool FC.

Elkan Baggott sudah tidak mendapatkan panggilan bermain untuk Timnas Indonesia sejak Maret 2024. Kala itu, Elkan tidak dipanggil karena mengalami cedera ketika Timnas Indonesia berjuang di putaran kedua Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia.

Elkan kemudian kembali absen pada pertandingan Timnas Indonesia di bulan Juni. Dikabarkan, pemain berusia 22 tahun itu bersitegang dengan Shin Tae-yong karena tak memenuhi panggilan bermain untuk Timnas Indonesia U-23 pada Mei 2024.

Setelah itu, tidak ada lagi panggilan untuk Elkan Baggott terlepas dari cedera yang menderanya saat ini. Pemain kelahiran Bangkok itu kini sedang berjuang pulih dari cedera pergelangan kaki yang diderita sejak Agustus 2024.

Elkan Baggott

Asisten pelatih Blackpool FC, Steve Agnew mengaku sulit memprediksi kapan Elkan akan kembali bermain. Selain Elkan, pemain Blackpool lainnya, Ollie Norburn juga mengalami kendala serupa.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/30/51/3180197/dewa_united-yK7c_large.jpg
Update Ranking Liga Indonesia Setelah Dewa United Menang 4-0 atas Tainan City: Disalip Kamboja!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/29/51/3180059/justin_hubner-G086_large.jpg
Statistik Mentereng Justin Hubner saat Antar Fortuna Sittard Bungkam Gemert 1-0
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/29/51/3180061/kevin_diks-wXYk_large.jpg
Kisah Kevin Diks yang Sukses Bawa Borussia Monchengladbach Akhiri Puasa Kemenangan Selama 2 Bulan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/29/51/3180063/calvin_verdonk-VrPK_large.jpg
Makin Pede, Calvin Verdonk Siap Terus Sumbang Assist ke LOSC Lille
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/29/11/1638089/afc-challenge-league-saksikan-pertandingan-dewa-united-vs-tainan-city-live-dan-ekslusif-hanya-di-rcti-glc.webp
AFC Challenge League: Saksikan Pertandingan DEWA United vs Tainan City LIVE dan Ekslusif Hanya di RCTI
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/30/liverpool_takluk_0_3_dari_crystal_palace_pada_puta.jpg
Hasil Carabao Cup: Kalah Lagi, Liverpool Disingkirkan Crystal Palace, Arsenal dan Chelsea Terus Melaju
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement