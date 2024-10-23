Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Cara Nonton Live Streaming Timnas Indonesia U-17 vs Kuwait U-17 di Kualifikasi Piala Asia U-17 2025 Malam Ini

Ramdani Bur , Jurnalis-Rabu, 23 Oktober 2024 |11:49 WIB
Cara Nonton Live Streaming Timnas Indonesia U-17 vs Kuwait U-17 di Kualifikasi Piala Asia U-17 2025 Malam Ini
Timnas Indonesia U-17 akan menghadapi Kuwait U-17 di laga pertama Grup G Kualifikasi Piala Asia U-17 2025. (Foto: PSSI)
A
A
A

CARA nonton live streaming Timnas Indonesia U-17 vs Kuwait U-17 di Kualifikasi Piala Asia U-17 2025 akan diulas Okezone. Sesuai jadwal, Timnas Indonesia U-17 akan menantang tuan rumah Grup G Kualifikasi Piala Asia U-17 2025, Kuwait U-17 pada Rabu (23/10/2024) pukul 21.30 WIB.

Berikut beberapa tahapan yang mesti Anda lakukan untuk menyaksikan laga Timnas Indonesia U-17 vs Kuwait U-17 di Vision+:

1. Download atau unduh aplikasi Vision+. Aplikasi ini bisa didapatkan di play store, app store atau akses melalui laman visionplus.id.

2. Setelah itu login dengan memasukkan alamat email Anda atau nomor handphone.

3. Masuk ke home atau beranda.

4. Di home atau beranda terdapat banner Timnas Indonesia U-17 vs Kuwait U-17, dan tinggal di klik.

Timnas Indonesia U-17 membutuhkan kemenangan atas Kuwait U-17 demi membuka peluang lolos ke Piala Asia U-17 2025. Sebab, hanya kemenangan yang akan membuka jalan Timnas Indonesia U-17 melaju ke putaran final Piala Asia U-17 2025.

Sesuai regulasi Timnas Indonesia U-17 wajib finis sebagai juara grup jika ingin lolos ke Piala Asia U-17 2025. Sementara itu, jika finis runner-up, skuad Garuda Asia harus bersaing dengan runner-up dari grup lain untuk memperebutkan status lima runner-up terbaik.

Timnas Indonesia U-17 siap tempur melawan Timnas Kuwait U-17. (Foto: PSSI)

(Timnas Indonesia U-17 siap tempur melawan Timnas Kuwait U-17. (Foto: PSSI)

Pelatih Timnas Indonesia U-17 Nova Arianto yang berbekal pengalaman menghadapi tim-tim dari kawasan Timur Tengah cukup tenang menatap laga ini. Strategi yang diterapkan dan kepercayaan diri para pemain terus ditanam guna mengharapkan hasil positif di laga kali ini.

Halaman:
1 2
      
