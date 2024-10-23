Ingin Segera Gabung Tim Senior, Jens Raven Diam-Diam Idolakan Dua Pemain Timnas Indonesia Ini

STRIKER Tim Nasional (Timnas) Indonesia U-20, Jens Raven bertekad segera dipromosikan ke tim senior dalam waktu dekat ini. Sebab ia ingin cepat-cepat bermain bersama para seniornya, termasuk dua pemain yang sangat ia idolakan, yakni Thom Haye dan Calvin Verdonk.

Jens Raven mengidolakan Haye dan Verdonk karena menurutnya kedua pemain naturalisasi itu memiliki permainan yang bagus dan menginspirasi. Meski bukan sesama striker, Jens Raven sangat terkesan kepada dua pemain Garuda tersebut.

“Sebenarnya banyak (pemain Timnas Indonesia senior yang membuatnya terkesan), tapi menurutku Thom Haye sangat hebat. Saya ingin berproses bersamanya,” kata Jens dikutip dari kanal YouTube Voetbal Primeur, Rabu (23/10/2024).

“Tetapi yang menurut saya harus mendapatkan kredit lebih adalah Calvin Verdonk. Akan tetapi dia adalah seorang bek, itu sangat berbeda (dengan saya) yang merupakan seorang striker dan mencari gol,” sambungnya.

Jens Raven saat ini merupakan pemain andalan Timnas Indonesia U-20. Pemain FC Dordrecht U-21 itu berhasil mencatatkan tujuh gol dari total 12 penampilan bersama Timnas Indonesia U-20.

Jens juga berhasil mengantar berhasil mengantar Timnas Indonesia U-19 juara Piala AFF U-19 2024. Kini, mantan pemain SV Nootdorp itu sedang membidik satu tempat untuk Timnas Indonesia U-20 di Piala Dunia U-20 2025.