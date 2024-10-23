Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Shin Tae-yong Bawa Miliano Jonathans untuk Laga Timnas Indonesia vs Australia Setelah Hampir Jadi Top Skor Liga 2 Belanda 2024-2025?

Ramdani Bur , Jurnalis-Rabu, 23 Oktober 2024 |08:46 WIB
Shin Tae-yong Bawa Miliano Jonathans untuk Laga Timnas Indonesia vs Australia Setelah Hampir Jadi Top Skor Liga 2 Belanda 2024-2025?
Miliano Jonathans berpotensi main di laga Timnas Indonesia vs Australia pada Maret 2025. (Foto: Instagram/@milianojonathans_)
A
A
A

MILIANO Jonathans mencetak gol dan assist lagi di Liga 2 Belanda 2024-2025. Apakah Shin Tae-yong telah menyiapkan winger 20 tahun itu untuk laga Timnas Indonesia vs Australia di matchday ketujuh Grup C Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang digelar pada Kamis, 20 Maret 2025?

Pemain Vitesse Arnhem ini sedang menjalani musim terbaiknya sebagai pesepakbola profesional. Bisa dibilang semenjak menggunakan nomor punggung 10, pemain yang memiliki nenek asal Depok, Jawa Barat, ini langsung menggila.

Miliano Jonathans berpeluang menjadi top skor Liga 2 Belanda 2024-2025. (Foto: Instagram/@milianojonathans_)

Miliano Jonathans berpeluang menjadi top skor Liga 2 Belanda 2024-2025. (Foto: Instagram/@milianojonathans_)

Ia telah mencetak tujuh gol dan tiga assist dari 11 laga Liga 2 Belanda 2024-2025. Terbaru, pemain berkaki kidal ini mencetak satu gol dan satu assist saat Vitesse Arnhem bermain 2-2 dengan FC Dordrecht di lanjutan Liga 2 Belanda 2024-2025, Rabu (23/10/2024) dini hari WIB.

Koleksi tujuh gol membuat Miliano Jonathans hanya terpaut dua bola dari top skor sementara Liga 2 Belanda 2024-2025 yang bermain untuk SC Telstar, Zakaria Eddahchouri. Melihat statistik di atas Miliano Jonathans sangat dibutuhkan Timnas Indonesia.

Dalam pola 3-4-3 racikan Shin Tae-yong, Miliano Jonathans akan dioperasikan sebagai winger kanan. Jika dibutuhkan, Miliano Jonathans juga dapat dimainkan sebagai gelandang serang andai Shin Tae-yong mengandalkan formasi 4-2-3-1.

Kabar baiknya, PSSI sudah menghubungi Miliano Jonathans. Hal itu diakui Miliano Jonathans kelar membela Vitesse Arnhem kontra FC Den Bosch pada Sabtu, 19 Oktober 2024 dini hari WIB.

Halaman:
1 2
      
